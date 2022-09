Snapchat per Web, l’integrazione desktop dell’app che fa perdere identità al social

Un intoppo non preventivato. Per il momento una bella notizia, a metà. Snapchat segue la via (del successo) di WhatsApp e Telegram, o meglio ancora TikTok e Instagram, avrà un’integrazione desktop dell’applicazione. Ma non è tutto rose e fiori.

Sono passati dieci anni dal rilascio di Snapchat. Da allora, l’azienda ha ampliato le capacità dell’applicazione, spostandosi nello spazio hardware con droni e occhiali, mancava la possibilità di accedere ai contenuti, direttamente dal Web utilizzando un browser.

Gli utenti di Snap per anni sono stati costretti a installare l’applicazioni per condividere, comunicare o visualizzare il contenuto, a differenza di TikTok o Instagram. Snapchat è accessibile da un computer.

Snapchat for Web. Sì, si chiama così. E’ la versione desktop dell’app multimediale ideata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, studenti dell’Università di Stanford, divenuti grandi da quel 2011, che ha cambiato il mondo dei social.

Come accedere a Snapchat for Web: tutto molto semplice

La caratteristica principale di Snapchat è consentire agli utenti della propria rete di inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. La prima versione dell’app, da cui Snapchat si è in seguito evoluta, si basava sulla condivisione di foto da persona a persona grazie all’impostazione “Storie”, che permetteva di inserire sull’app contenuti che sarebbero spariti dalla piattaforma dopo 24 ore.

La sua evoluzione è una versione per PC, disponibile a livello globale a pochi mesi di distanza (era luglio) dall’annuncio. Se prima era una prerogativa solo degli Stai Uniti, l’estensione porta Snapchat for Web nel Regno Unito e in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Ora, tutti gli utenti di Snapchat possono accedere alla versione desktop, anche se la perdita di identità è una voce ricorrente da parte di tantissimi utenti, che vedono in Snapchat for web, un social senza social.

Con Snapchat per il Web, si possono inviare messaggi e snap, oppure anche chattare tramite video e chiamate vocali. E’ incluso anche l’accesso alle funzionalità di messaggistica dell’app mobile, comprese le reazioni alla chat e più di 10 obiettivi per le videochiamate.

Accedere a Snapchat for Web è veramente semplice. Bisogna andare sul sito (web.snapchat.com) e accedere con il tuo nome utente e password. Ti verrà quindi richiesto di completare la verifica in due passaggi sul telefono. Una volta aperto Snapchat per il Web, puoi continuare le conversazioni da dove le hai lasciate sul dispositivo mobile.

Quando si usa Snapchat for Web, il tuo Bitmoji apparirà nelle chat tenendo un laptop per indicare agli altri che stai accedendo alla chat tramite il desktop. Inoltre, la versione web dell’app include una schermata per la privacy che nasconde la finestra di Snapchat, se fai clic per un’altra attività.

I messaggi inviati tramite Snapchat for Web vengono automaticamente eliminati dopo 24 ore. Come nella versione mobile. Al momento del lancio, la società ha affermato di essere consapevole del fatto che le persone possono ancora scattare una foto sullo schermo dal proprio telefono, rilevando che il prodotto non era perfetto. Tant’è.

