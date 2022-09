Spalletti perde la pazienza e chiama in causa un ex: nemmeno lui ci è riuscito

Nonostante l’ottimo momento di forma del suo Napoli Luciano Spalletti ha perso la pazienza chiamando in causa anche uno dei grandi ex: ecco cosa ha detto.

Gli azzurri si sono resi protagonisti di un grande inizio di stagione ma prima della sosta delle Nazionali dovranno affrontare un altro test molto importante: il big match contro il Milan.

Criticato da tanti quest’estate a causa del calciomercato, il Napoli è attualmente una se non la migliore squadra della Serie A, sia per gioco espresso che per risultati ottenuti. Con quattro vittorie e due pareggi la squadra di Spalletti guarda tutti dall’alto in campionato insieme ad Atalanta e Milan. E proprio i rossoneri Campioni d’Italia rappresenteranno il prossimo esame di maturità domenica alle 20:45.

Il grande potenziale del Napoli si è visto però fuori dall’Italia, in quella competizione da cui i partenopei mancavano da ben due anni: la Champions League. Il sontuoso 4-1 con cui gli azzurri sono riusciti a demolire una delle squadre più forti del mondo, il Liverpool, è stato seguito dallo 0-3 contro i Rangers in uno stadio bollente come Ibrox. Due risultati ampi e punteggio pieno in classifica che danno fiducia in vista del doppio confronto con l’Ajax e in vista della qualificazione.

Tra i grandi protagonisti di questo inizio di stagione ci sono tanti dei nuovi acquisti: da Kim a Kvaratskhelia a Raspadori e Simeone. Ma il grande artefice di tutto ciò è senza dubbio Luciano Spalletti, capace di dare un’identità di gioco molto precisa alla squadra e di esaltare le qualità individuali dei giocatori a sua disposizione.

Lo sfogo fa discutere: ecco cosa c’entra Carlo Ancelotti in tutto questo

Tutto è partito dal post partita della vittoria contro i Rangers, quando l’allenatore del Napoli si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti. Dallo studio sono arrivate domande sui problemi che hanno impedito alla squadra di vincere lo scudetto nella scorsa stagione e su come Spalletti sia riuscito a rigenerare i suoi uomini in così poco tempo. A quel punto il tecnico partenopeo, stizzito, ha tirato in ballo anche Carlo Ancelotti: ecco cosa ha detto.

“Ma perché l’anno scorso problemi? Abbiamo perso un paio di partite, ma abbiamo fatto un grande campionato. Non dategli il taglio di chi vuol farcelo fallire il campionato. Perché non è stato vinto con Ancelotti due anni prima il campionato, con la stessa squadra e tutti i calciatori nuovi, a misura del più bravo di tutti? Arrivare 19 punti davanti alla Roma, 18 davanti alla Lazio, 9 davanti alla Juventus lo fate passare come un campionato normale?”.

Uno sfogo che ha fatto discutere visto che il Napoli nella scorsa stagione ha perso la possibilità di lottare per lo scudetto a causa di molti errori individuali in partite ravvicinate. Quel che è certo è che gli azzurri, con un anno in più d’esperienza, proveranno ancora nell’impresa.