Usi lo smartphone mentre guidi? Le sanzioni per chi non è a norma ora sono drastiche

Utilizzare lo smartphone in automobile non è solamente pericoloso, è anche proibito. Dalla legge. E l’uso di tale device mentre si guida non solo è proibito, ma è una pratica che viene malamente sanzionata e che può portare dei guai piuttosto seri.

Non solo perché le multe per chi utilizza lo smartphone mentre è alla guida sono molto salate, ma anche perché non è detto che l’ufficiale che fa la multa la consegni brevi manu all’interessato.

Infatti adesso i vigili sono autorizzati a fare multe agli automobilisti che usano lo smartphone mentre guidano anche senza la cosiddetta contestazione immediata, ma è possibile vedersi arrivare la multa direttamente a casa e senza nessun preavviso.

Multa per eccesso di uso di smartphone, ecco quando arriva

Dunque le multe per aver mancato di seguire le regole e aver utilizzato lo smartphone mentre si è alla guida arrivano, a casa e senza preavviso, e non soltanto per aver parlato al cellulare tenendolo all’orecchio durante la guida.

Ci sono altre evenienze che possono causare l’arrivo di una multa: leggere un messaggio, distrarsi per guardare lo schermo dello smartphone, in alcuni casi anche indossare cuffie o auricolari che causino l’isolamento acustico dal rumore della strada, possono essere le cause di una multa per eccesso di utilizzo dello smartphone in automobile.

Ma soprattutto, e il guaio è proprio questo, nel caso in cui ci si trovasse a essere multati più di una volta in due anni per la stessa motivazione (ossia per avere utilizzato il cellulare in macchina) si rischiano sia la rimozione di punti dalla patente che addirittura il ritiro della stessa patente.

Il divieto di utilizzare il cellulare in automobile è regolamentato nell’articolo 173 del Codice e può portare a ricevere delle multe che si aggirano tra gli 83 e i 332 euro, ma si può salire anche a 660 euro nei casi più gravi di infrazione della norma del Codice Stradale e come dicevamo è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi, nel caso in cui arrivi la seconda infrazione del genere nel corso di due anni.

Anche se può sembrare che questo tipo di sanzione sia fin troppo severa, in realtà è necessario che si prendano provvedimenti molto seri in merito alla pratica di usare (o sarebbe meglio dire abusare) il cellulare in macchina, dal momento che una grandissima parte degli incidenti (anche mortali) che si verificano ogni giorno sulle strade sono causati proprio dall’abuso del cellulare mentre si guida.

