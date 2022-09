Amici 22, Emanuel Lo e le critiche social: “Ma sa che è lì per giudicare?”

Partita l’edizione di Amici 22, a far discutere i social ci ha pensato il nuovo insegnante Emanuel Lo, sul ballerino sono piovute diverse critiche, ecco in particolare cosa ha colpito sulle sue prime scelte.

Il ritorno di Amici ha riportato nel palinsesto televisivo uno dei programmi di punta in casa Mediaset, a 21 anni dal suo esordio televisivo, Maria De Filippi ha accolto gli aspiranti concorrenti della nuova edizione.

Come ogni anno si parte dalle selezioni per trovare i talenti da poter lanciare nel mondo discografico, iniziando dalla fase in cui i concorrenti verranno scelti per occupare i banchi della scuola di Amici, nella speranza da parte di loro nel proseguire l’avventura fino al serale.

Per la fase conclusiva bisognerà però pazientare almeno 6 mesi, prima di allora vi sono diverse tappe, e nella prima puntata sono state già effettuate le prime scelte da parte degli insegnanti, tra cui quelli nuovi, vale a dire Arisa e Manuel Lo, anche se per la cantante si tratta di ritorno nella trasmissione, mentre il secondo ha fatto già parte del talent come giudice esterno.

Cosa è accaduto durante la prima puntata

Tutti gli altri insegnanti sono stati invece confermati, e durante il primo appuntamento trasmesso lo scorsa domenica, sono stati diversi i cantanti ed i ballerini speranzosi di trovare spazio all’interno della scuola di Amici, per quanto concerne il ballo ben 4 sono stati quelli promossi e poi scelti da Raimondo Todaro.

Seppur molto esigente, Alessandra Celentano ne ha scelti 3, uno in più rispetto al nuovo arrivato. Si è dunque rivelato piuttosto ostico convincere Emanuel Lo, oltre ai due soli banchi assegnati, ha detto sì solo in 3 occasioni rispetto ai 10 no arrivati nei confronti degli aspiranti talenti.

I commenti a riguardo

Ha colpito molto il suo approccio al programma, tanto da far muovere qualche critica sui vari social, come nel caso di chi ha esclamato: “Ma lo sa di dover assegnare il banco a qualcuno“.

Alle varie critiche si sono aggiunti ironici meme, ma è stato lo stesso Emanuel Lo a scherzarci su, ritwittando ogni commento nei suoi confronti. Chissà se nella prosecuzione del cammino ad Amici, il compagno della cantante Giorgia avrà modo di essere maggiormente soddisfatto di chi si andrà ad esibire.