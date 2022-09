Funerali della Regina Elisabetta, così Meghan Markle si è presa la scena

Si è da poco svolto il funerale della Regina Elisabetta, anche Meghan Markle vi ha preso parte insieme al marito: sono stati diversi i commenti per la breve apparizione della Duchessa alla Cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto alla regnante.

Un lungo addio quello per la Regina Elisabetta, venuta a mancare lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni, di cui 70 trascorsi a regnare. Lunedì 19 si sono svolti i funerali nell’Abbazia di Westminster.

Nutrita la presenza al di fuori dell’edificio, mentre all’interno di esso erano presenti nelle prime file diversi capi di Stato ed i familiari più stretti della monarca.

Da giorni sono presenti a Londra anche i Duchi di Sussex, dal nipote Harry e sua moglie Meghan, i quali erano andati via dalla capitale inglese, in fuga dalla Famiglia Reale per andare dall’altra parte del mondo, con tanto di attriti tra loro ed il resto della Famiglia Reale per la situazione venutasi a creare e la decisione presa.

I riflettori puntati

Di certo, la loro presenza non è passata inosservata, con Harry ad indossare per la prima volta la divisa in segno di lutto insieme al fratello maggiore Harry, diventato in seguito alla morte di Elizabeth l’erede al trono, in quanto primogenito del nuovo Re Carlo. Una presenza durata circa tre quarti d’ora e relativa al funerale, mentre all’evento tenutosi a Buckingham Palace, sembrava dovessero esserci i Duchi, o quantomeno Harry, ma alla fine non sono potuti andare.

Le reazioni nelle varie parti del mondo

Alla base di tale decisione ci sarebbe con ogni probabilità il fatto di non far più parte della Famiglia Reale in modo ufficiale con compiti di servizio, motivo per cui è stato deciso in questo modo, con tanto di polemiche tra i vari tabloid, in particolar modo in riferimento alla Duchessa.

Se negli Stati Uniti, laddove l’ex attrice è cresciuta per poi ritornare a viverci insieme al marito, Meghan Markle viene difesa a spada tratta per la sua libertà ed il suo modo di essere, in Gran Bretagna è particolarmente osteggiata. Oltre alla sua decisione di andarsene con il marito lontano dalla Monarchia, la sua presenza ai funerali della Regina Elisabetta è stata infatti considerata come quella di un’astuta approfittatrice.