Funerali della Regina Elisabetta, Silvia Toffanin travolta dalle critiche: dall’outift alle gaffe

Durante la diretta per i funerali della Regina Elisabetta, ha commesso qualche gaffes di troppo la conduttrice Silvia Toffanin, andiamo a vedere cosa è successo durante le ore in cui è stato seguito l’evento.

La dipartita della Regina Elisabetta ha colpito il mondo, dopo 70 anni di Regno, questi giorni sono stati vissuti da un punto di vista mediatico in modo molto intenso.

Lunedì 19 settembre è stata la data in cui sono stati fissati i funerali della regnante, in Italia diverse sono state le emittenti a trasmettere l’evento, ed in casa Mediaset la scelta è stata di affidare una puntata speciale ad una conduttrice e non ad una giornalista.

A presentare tale appuntamento su Canale 5 ed a partire dalle ore 11, vi era infatti Silvia Toffanin, da anni padrona di casa del rotocalco di punta Mediaset, vale a dire Verissimo, stavolta chiamata in causa per una circostanza diversa e di un certo rilievo. Nelle diverse ore in cui è stato seguito il protocollo, non sono mancati i momenti in cui la presentatrice è andata in difficoltà.

Gli errori commessi

A non essere sfuggita anche in studio, la gaffe in cui la Toffanin ha annunciato l’entrata nell’Abbazia di Westminster dell’ex premier britannico Tony Blair, è stata la giornalista Cesara Buonamici ad intervenire, puntualizzando come il diretto interessato fosse già seduto da tempo.

Anche sul principe Harry, la conduttrice ha specificato come fosse arrivato nell’auto in cui era presente il padre e nuovo Re, ma in realtà si trovava a bordo con sua moglie Meghan.

I commenti via web

Tali errori non sono stati perdonati dal web, in molti hanno sostenuto come per una diretta del genere servisse un’altra presenza, come quella della stessa Cesara Buonamici, limitata ad essere ospite in studio, ma capace di salvare un evento, altrimenti destinato a non salvarsi.

Di certo, in questi mesi si troverà più a suo agio Silvia Toffanin, in quanto è ripresa una nuova stagione di Verissimo, dal 17 settembre è infatti partita la nuova edizione del rotocalco, confermato anche questa volta con il doppio appuntamento su Canale 5, vale a dire il sabato e la domenica pomeriggio.