Ilary Blasi è una furia: “Non esistono i messaggi erotici di cui si parla”

Dopo le dichiarazioni di Roberto D’Agostino, Ilary Blasi decide di rispondere tramite il suo legale.

Nonostante sia ormai trascorsa quasi un’intera stagione, nel mondo del gossip tutto sembra essersi fermato a qualche mese fa, quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione.

Dopo una storia lunga vent’anni, la coppia ha messo ufficialmente la parola fine al proprio matrimonio. Una notizia che ha fatto sì che il ciclone del gossip si abbattesse immediatamente su di loro. Opinionisti, attori, conduttori, chiunque si è sentito in diritto di dire la sua sulla fine dell’amore tra il calciatore e la showgirl.

E non sono mancate le insinuazioni circa presunti amanti che avrebbero fatto in modo che i due si allontanassero sempre di più. Sul web sembra è partita una vera e propria caccia al nome estremamente fantasiosa che non ha fatto altro che ingigantirsi dopo le ultime dichiarazioni dei protagonisti stessi di questa vicenda.

Francesco Totti e quel tradimento raccontato nell’intervista al Corriere

Tra battute, frecciatine e allusioni non troppo velate, sembra che i due vip si stiano lentamente inabissando in quella retorica alquanto stantia che ruota intorno alla rivelazione del dettaglio più scandaloso. È quello che è successo con l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere: le sue parole, che non lasciano spazi a dubbi circa un tradimento che Ilary Blasi avrebbe consumato alle sue spalle, hanno fatto il giro del web, contribuendo ad alimentare quel polverone di insinuazioni, ipotesi e speculazioni che hanno accompagnato l’ormai ex coppia fin dal giorno zero della loro separazione.

La replica dello studio legale di Ilary Blasi: “La notizia riportata è falsa”

Come se non bastasse, di recente nel salotto di Mara Venier l’opinionista Roberto D’Agostino ha parlato dei presunti messaggini erotici che il Pupone avrebbe trovato sul cellulare dell’ormai ex moglie e che sarebbe pronto a portare in Tribunale. Una dichiarazione che ha nuovamente scatenato il caos e a cui Ilary Blasi ha replicato tramite lo Studio Legale Alessandro Simeone che segue il suo caso: “La notizia riportata è falsa: non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi”. Questo quanto si legge nella richiesta di rettifica pubblicata via Fanpage che, tuttavia, non smentisce la dichiarazione di Roberto D’Agostino circa l’esistenza di un presunto video in cui si vede Ilary Blasi prendere i Rolex di Francesco Totti. Cosa dobbiamo ancora aspettarci da questa storia?