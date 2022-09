Amici, addio a Veronica Peparini, Andreas Muller: “Pugnalate alle spalle”

La prima puntata di Amici è andata in onda. La classe sta per formarsi, i professori sono carichi, ma quest’anno manca Veronica Peparini. L’insegnante, compagna del ballerino Andrea Mulluer ha commentato attraverso i canali social, l’inizio di questa nuova avventura televisiva augurando il meglio a tutti coloro che ne prenderanno parte. Lei non ci sarà, ma ha comunque speso della belle parole per i ragazzi e per i professori che animeranno questa nuova edizione del talent show. Diversa invece, la reazione del compagno Andrea Muller.

Amici, Andrea Muller incoraggia la sua Veronica: “so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici…”

La prima puntata del talent show di Canale 5, Amici è stata un successo. Ironia, leggerezza a tanta spensieratezza hanno animato l’inizo del programma che è partito col botto. Ad augurare il meglio ai ragazzi ci ha pensato anche Veronica Peparini, compagna di Andrea Muller che ha mandato un enorme in bocca al lupo a tutti i nuovi allievi della scuola. “In Bocca al lupo, che sia un anno pieno di Talento! Grazie a tutti per la fiducia in questi 10 anni”.

In tantissimi hanno manifestato la loro tristezza per il fatto che lei non faccia più parte del corpo docenti della scuola, ed il suo compagno Andreas che nutre una profonda e sincera stima nei suoi confronti ha detto: “Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis”.

Andrea Mullers, il sostegno alla compagna fa commuovere il web

Poi il ballerino ha fatto riferimento a dei tradimenti che Veronica avrebbe subito: “Hai pugnalate alle spalle, leccac..o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto”.

Andreas ha espresso tutto il suo sostegno morale a Veronica, supportandola e spronandola al raggiungimento di nuovi obiettivi. Le sue parole hanno fatto il giro della rete, la dolcezza con cui il ballerino le sta accanto è ammirevole. “Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nella quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il ‘cambiamento’ nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”.