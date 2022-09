“Totti ha messaggi erotici di Ilary Blasi”, che cosa c’è scritto nelle chat

Roberto D’Agostino ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti circa Francesco Totti ed Ilary Blasi. Nel salotto di Domenica In ha infatti svelato che: “Totti ha gli screenshot dei messaggi erotici di Ilary e il video di lei che prende i Rolex col padre dalla cassetta di sicurezza”. Le sue parole hanno fatto immediatamente il giro della rete.

Ospite nella puntata di Domenica In, Roberto D’Agostino direttore e creatore di Dagospia. L’informatissimo esperto di gossip ha rilasciato delle dichiarazioni davvero incredibili sui due ex coniugi più chiacchierati del momento. La separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi continua a far discutere, e nel corso delle puntata del talk lo spazio è stato dedicato anche al ex Capitano ed alla conduttrice.

D’Agostino ha svelato che il loro matrimonio era in crisi da tempo e che la responsabilità per la fine della loro ventennale storia d’amore è di certo addebitabile ad entrambi. “La loro storia è come quella di ‘È nata una stella”, lei non era famosa poi la sua fama è diventata grande quanto quella di Totti”. Secondo l’esperto di gossip, proprio nel momento di maggiore successo, Ilary avrebbe iniziato ad allontanarsi da Francesco.

Il fondatore di Dagospia chiosa: “Dire che Totti è cornuto, ti ammazza”

Il fondatore di Dagospia, continua: “Ma nessuno poteva scriverlo”- svela D’Agostino. Poi, continua spiazzando tutti: “Totti ha salvato i messaggi erotici di Ilary Blasi”. Ancora sulla faccenda dei rolex: “Lui si è fatto dare dalla banca il video di Ilary e del padre che portano via i Rolex”.

Roberto ha continuato, spiegando perchè secondo il suo punto di vista, seppur la crisi tra i due fosse conclamata e nota ai più, nessuno ha mai riportato la notizia. “Nessun giornale si poteva permettere di dire che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme da tempo, perché un giornale avrebbe perso immediatamente quarantamila copie. Mettersi ad attaccare Totti, ti bolla. Dire che Totti è cornuto, ti ammazza. Perché non si può capire quello che Francesco Totti è, fuori Roma”- ha chiosato l’esperto di gossip.