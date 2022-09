Benedetta Rossi al matrimonio dell’amica è elegantissima: come si è vestita

La cuoca e food blogger, Benedetta Rossi, ha partecipato al matrimonio di una cara amica e il suo outfit è stata lodato dai fan: come si è presentata.

Lei è una delle cuoche, personaggi tv, star dei social e delle librerie più amate dal grande pubblico, uno dei fenomeni del web più incredibili degli ultimi anni. Talento, passione ma anche semplicità e schiettezza, Benedetta Rossi è apprezzatissima dagli italiani.

Televisione, libri, social: Benedetta Rossi ha avuto un incredibile successo. Il suo programma di cucina, Fatto in casa con Benedetta – poi divenuto Fatto in casa – in onda su Real Time e Food Network, è uno dei format più vincenti delle reti targate Discovery+.

Benedetta Rossi al matrimonio

Qualche giorno fa, Benedetta Rossi ha partecipato al matrimonio di una sua carissima amica: qui vediamo la chef più amata d’Italia insieme alla damigelle della sposa. La protagonista di Real Time e Food Network è bellissima e indossa un camicione a maniche lunge dalla base bianca, con diversi motivi floreali variopinti. Abbinati, invece, un paio di pantaloni scuri, taglio classico e una pochette bianca. Trucco molto leggero: per i fan outfit assolutamente da premiare.

Vita privata di Benedetta Rossi

Negli anni abbiamo conosciuto, specie sui social, il marito di Benedetta Rossi, Marco Gentili. Quest’ultimo, pur l’enorme popolarità della moglie, è riuscito a mantenere molto riserbo sulla sua persona. Oggi Marco lavora a stretto contatto con Benedetta Rossi, ed è stato lui del resto a lanciare il primo canale Youtube della cuoca, intuendo l’enorme potenziale di Rossi.

Nel 2016, la coppia aveva fondato l’azienda Sapony, ditta artigianale che produceva saponi: tutt’oggi, in diverse puntate, Benedetta Rossi insegna ai suoi fan a fare il sapone in casa, anche se sembra che i due non si dedichino più a quell’attività dopo il successo. La coppia oggi vive a Altindona, nelle Marche, nello stabile che fu l’agriturismo di famiglia della cuoca. Le riprese di Fatto in casa, vengono effettuate proprio a casa Rossi – Gentili.