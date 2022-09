E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda oggi: l’annuncio di Antonella Clerici

Questa mattina il programma di Antonella Clerici, su Rai Uno, E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda: ecco perché e quando tornerà.

Da diversi giorni è iniziata la nuova edizione del programma di successo targato Rai Uno, E’ sempre mezzogiorno, in onda tutti i giorni nella fascia oraria che fu de La prova del cuoco. Entrambi, del resto, portati al successo da Antonella Clerici.

La conduttrice, dopo un periodo di stop – dopo aver detto addio a La prova del cuoco venne sostituita da Elisa Isoardi – è tornata con un programma dal format diverso, ma che ha subito coinvolto il grande pubblico di un tempo.

Ma oggi, lunedì 19 settembre, E’ sempre mezzogiorno non andrà in onda: come mai? A rivelare la verità è stata la stessa Antonella Clerici: ecco cosa ha detto.

Cambio di programmazione

Nella giornata di oggi, esclusi alcuni programma che, ad ogni modo, saranno ridotti, cambierà e di molto la programmazione di Rai Uno. Questo perché, la rete ammiraglia di Viale Mazzini seguirà in diretta i funerali della Regina Elisabetta, che si terranno presso l’Abbazia di Westminster di Londra dalle 13.30 circa. Il collegamento con il Regno Unito inizierà però già dalle 10.30: dunque non ci sarà spazio per Antonella Clerici e il suo show. Del resto, la conduttrice aveva già avvisato, venerdì scorso, il suo pubblico: “Non ci vedremo lunedì perché non andremo in onda per via dei funerali della Regina Elisabetta, torneremo perciò martedì”.

Dicevamo, non solo la trasmissione E’ sempre mezzogiorno, anche il resto del palinsesto sarà stravolto. Non andrà in onda la serie Il Paradiso delle Signore, mentre ci saranno versioni ridotte di Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, programmi condotti rispettivamente da Serena Bortone e Alberto Matano.

La nuova stagione di Antonella Clerici

La conduttrice tornerà anche con un altro grande show, ovvero quel The Voice Senior che ha portato al successo nelle due stagioni precedenti. Nella nuova edizione, però, mancherà Orietta Berti, intanto passata a Mediaset: sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7.

Inoltre, il nome di Antonella Clerici è finito tra i papabili per la co-conduzione di una serate del prossimo Festival di Sanremo 2023, insieme al direttore artistico e conduttore Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni.