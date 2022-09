Un posto al Sole, “preparatevi all’incredibile” | Patrizio Rispo lancia la bomba sulla soap

Grandi sconvolgimenti ad “Un Posto al Sole”, la soap italiana più longeva della tv. A raccontarlo uno dei protagonisti assoluti Patrizio Rispo. L’attore presente sin dagli inizi, anticipa una vera rivoluzione e risponde anche a chi lo dava già fuori dalla serie.

Un posto al sole è la soap più longeva della televisione italiana e ad ottobre festeggerà un vero record, 26 anni di messa in onda.

Patrizio Rispo presente sin dalla prima puntata, nei panni di Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, ha svelato in un’intervista succose anticipazioni sulle nuove puntate della storica soap.

“Ci saranno tanti risvolti, gli intrecci narrativi sono ancora più fitti di quello che può sembrare. La tensione sarà altissima, vedrete!”. Ha detto Patrizio Rispo.

Un posto al Sole, “preparatevi all’incredibile”. Le rivelazioni del portiere

Cos’altro succederà dopo il ferimento di Viola e Susanna e la tragica morte di quest’ultima? A quanto pare un altro giallo movimenterà le giornate degli abitanti di Palazzo Palladini. I protagonisti stavolta saranno Marina e Roberto. Qualcuno tenterà di ucciderli? Una cosa è certa, la polizia indagherà a fondo e a lungo, i sospettati saranno tantissimi. Per quanto riguarda il personaggio di Raffaele, per fortuna è rientrata la crisi con Ornella, scoppiata non solo per la vicinanza di Elvira al portiere, ma anche perché l’uomo non si è confidato con la moglie quando era stato minacciato dalla camorra. Durante la messa in onda di quelle puntate si era sparsa la voce che Patrizio Rispo avrebbe lasciato “Un posto al sole”. Cosa c’è di vero? Rispo chiarisce: “Non c’è assolutamente nulla di vero. Un posto al sole fa parte della mia vita, dal mio Raffaele non mi separerei mai. Queste voci però tutto sommato non fanno altro che allungare la mia permanenza nella soap. Al mio posto non arriveranno né Alex Belli né Nicolas Vaporidis come è stato scritto”. I fan possono stare quindi tranquilli.

Cosa succederà nelle nuove puntate?

Come anticipato, un nuovo mistero sconvolgerà Palazzo Palladini ma i colpi di scena non sono finiti. Viola farà molta fatica a riprendersi dopo la sparatoria in cui è morta Susanna. Niko e Micaela si faranno la guerra per l’affidamento di Jimmy, e Nunzio avrà di nuovo a che fare con la tossicodipendenza di Chiara.