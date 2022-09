Re Carlo e Camilla, ora sono una coppia | Chi ha impedito il loro matrimonio da giovani

Ora sono una coppia felice e perfino la regina Elisabetta aveva nominato Camilla come regina Consorte, ma perché in passato, visto il grande amore tra i due non si erano sposati prima. Una vera telenovela la loro che ha avuto però un lieto fine.

Carlo e Camilla, re e regina di Inghilterra. Una favola, la loro, davvero a lieto fine, ma travagliata fin dagli albori.

Ha resistito nel tempo nonostante i rispettivi matrimoni e figli e nonostante il confronto difficile con Lady Diana.

Gli scandali, le crisi coniugali, i tradimenti e la tragica morte della prima moglie di Carlo, hanno appassionato, indignato, sconvolto e fatto versare fiumi di inchiostro, per decenni, ai tabloid di tutto il mondo.

Re Carlo e Camilla, ora una coppia. Cosa è successo in passato

Eppure a dimostrazione di quanto questa coppia sia unita, Camilla è stata la prima persona che Carlo ha ringraziato nel suo primo discorso ufficiale da re. E così ha fatto anche nel giuramento ufficiale pronunciato di fronte all’Accession Council: “Conto sull’aiuto amorevole della mia amata moglie Camilla. In riconoscimento del suo leale servizio pubblico dal nostro matrimonio 17 anni fa, diventa la mia Regina consorte”. Carlo incontrò Camilla Shand nel 1970 a una partita di Polo e fra i due scattò subito la scintilla. Si frequentarono fino a quando il futuro erede al trono, per adempiere ai doveri che il suo ruolo richiedeva, dovette arruolarsi nella Marina Reale e partire. Secondo la biografa Sally Bedell Smith, autrice del libro ‘Il principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile‘, fin dall’inizio Carlo era innamoratissimo di Camilla. La famiglia Reale era però contraria all’unione perché la donna era percepita come una persona “con esperienza” e di origini non abbastanza aristocratiche per il rampollo reale. Invece secondo il tabloid britannico Express, fu lo zio di Carlo, Lord Mountbatten, a convincerlo a non farsi coinvolgere da Camilla. “Va bene che abbiate un’avventura, ma questo non può assolutamente sfociare in un matrimonio“, pare gli abbia detto. Quando Carlo tornò dal servizio militare, trovò Camilla fidanzata con Andrew Harry Parker Bowles. Bedell Smith teorizza che il matrimonio fra Camilla e Parker Bowles sia in realtà stato spinto dalla Corona per far dimenticare a Carlo la donna “inadeguata”.

Il padre di Camilla voleva il matrimonio

Si dice inoltre che il padre di Camilla abbia piazzato un falso avviso di fidanzamento fra Camilla e Andrew sul Times, costringendo di fatto l’uomo a chiedere la mano della figlia per non perdere la faccia.

Secondo Bedell Smith, senza quel falso annuncio di fidanzamento, Carlo avrebbe ancora potuto sposare Camilla, nonostante le obiezioni della sua famiglia.