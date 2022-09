Amici 22, sorpresa nel cast degli allievi: c’è un volto delle fiction Rai | Lo avete riconosciuto?

È partita la prima puntata della nuova edizione di Amici, arrivata alla 22a edizione. Tra i tanti volti nuovi, anche uno già conosciuto. Si tratta di Samuel Antinelli, già conosciuto in una nota fiction Rai.

Come ogni anno, con l’arrivo dell’Autunno arriva l’appuntamento con Amici che porterà poi i concorrenti scelti al serale a Marzo 2023.

Quest’anno il programma è arrivato alla sua 22a edizione, e molte sono le novità. Intanto il ritorno di Arisa, che affiancherà Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per la categoria del canto, in sostituzione di Anna Pettinelli.

Novità anche per quanto riguarda il ballo dove non sarà più presente Veronica Peparini, sostituita da Emanuel Lo insieme ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Amici 22, sorpresa nel cast. Una “vecchia” novità anche tra gli allievi

Un’interessante novità riguarda uno dei concorrenti scelti per formare la classe di ballo. Si tratta di Samuel Antinelli, giovane ballerino non del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Samuel Antinelli ha un passato da attore avendo recitato nella fiction di Rai 1 accanto a Gabriella Pession dal titolo Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donna. Sul sito Raitv.it si legge in merito alla fiction: “Questa seconda stagione prosegue il racconto dell’emancipazione femminile a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento attraverso la vita della protagonista, Rossella Andrei, con il calore e la passione del melodramma italiano. A Genova Rossella, femminista ante litteram, finalmente laureata in medicina, si appresta ad affrontare la carriera di medico”. Nel 2022 Samuel Antinelli ha deciso di partecipare ai casting di Amici 2022. Si è presentato per la categoria ballo, dopo essere stato già protagonista negli anni di diversi lavori, e aver preso parte ad alcune manifestazioni nell’ambito dello spettacolo.

Samuel ora ad Amici, ma prima nella fiction e anche in uno spot

Non solo fiction infatti, per Samuele Antinelli che ha anche preso parte a uno spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada.

Il giovane però ho messo da parte della recitazione per dedicarsi alla sua più grande passione, il ballo. Riuscirà ad arrivare alla fine delle puntate pomeridiana, guadagnarsi la maglia del “Serale” e vincere all’interno del circuito di danza?