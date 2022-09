Romina Power, la notizia attesa da anni: “Torno a vivere in Puglia”

Romina Power, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua vita privata, facendo una confessione che ha spiazzato il grande pubblico.

Lei è una delle cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo nostrano più amate dal grande pubblico. Talento che ha attraversato generazioni musicali: stiamo parlando di Romina Power. La cantante, insieme al suo ex marito Al Bano Carrisi, ha formato uno dei sodalizi artistici più famosi del nostro Paese.

Questo pomeriggio, Romina Power e le sue figlie Cristel e Romina Jr. sono state ospiti di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, su Canale 5. Ecco cosa ha detto la cantante durante l’intervista.

L’operazione e la riabilitazione

Romina Power, nel corso dell’intervista, dopo settimane di rumors, ha rotto il silenzio sul suo stato di salute. Come ricorderanno i fan della cantante, nei mesi scorsi, si è operata ad un ginocchio. Un intervento resosi necessario, dal momento che Romina ha rischiato di non poter camminare più. Ha raccontato: “Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.

Romina Power torna in Puglia

Nel corso dell’intervista, Romina Power ha rivelato che, presto, tornerà ad abitare in Puglia, lasciando dunque la casa di Roma. Ma la scelta non è collegata in alcun modo al suo ex marito Al Bano Carrisi, malgrado, come detto, i due presto torneranno a calcare i palchi insieme. Romina è da sempre legata a questa terra, che ha amato sin dal primo giorno. Non è chiaro, però, in quale zona andrà a vivere.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Romina Power ha rivelato che al momento non c’è una persona speciale nella sua vita. Ha spiegato che negli anni scorsi, durante la sua permanenza negli Stati Uniti, è uscita con qualche corteggiatore ma ha rivelato di non avere più la pazienza di un tempo.