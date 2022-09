Claudia Ruggeri, lo scatto tra le lenzuola è da bollino rosso: social scatenati

Claudia Ruggeri, la Miss Claudia del programma di Canale 5, Avanti un Altro, ha stupito il grande pubblico con una serie di scatti mozzafiato.

Lei è una delle showgirl, personaggio tv, attrice e star dei social più amate dal grande pubblico nostrano. Da anni è protagonista del programma cult di casa Mediaset, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, Avanti un Altro.

Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, ovvero la Miss Claudia del minimondo di Avanti un Altro. Talento e bellezza, Ruggeri ha conquistato in breve tempo il grande pubblico del quiz-show targato Mediaset. Tra pochi giorni, anche lei – insieme a tutti i protagonisti dello show, tra i quali anche la nuova Bonas Sophie Codegoni – torneranno su Canale 5 per la nuova stagione televisiva.

Lo scatto di Claudia Ruggeri

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 1,3milioni di followers, Claudia Ruggeri si è mostrata in tutta la sua bellezza. La Miss Claudia di Avanti un Altro è tra le lenzuola con un l’accappatoio addosso: in forma mozzafiato, lo scatto ha mandato in deliro i fan.

Vita privata di Claudia Ruggeri

Non tutti sanno che Claudia Ruggeri è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis. I due però si sono conosciuti tempo prima dell’approdo della showgirl a Mediaset: Marco lavorava infatti nello staff di Domenica In, condotto allora sempre da Bonolis, mentre Claudia era nel corpo di ballo.

I due si sono sposati nel 2016 ma di Marco – nonostante le parentele famose – non si sa molto. Ha raccontato Claudia Ruggeri: “Lui è molto riservato ed è anti-social. Molte volte ci hanno chiesto di posare per un servizio fotografico, ma abbiamo sempre rifiutato. Non ci interessa”. E sul rapporto con Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha raccontato: “Sono persone meravigliose. Sonia per me è come una sorella, abbiamo un bellissimo rapporto. Paolo è stupendo e gli voglio un bene dell’anima. E’ un grande professionista, un uomo d’oro, abbiamo un’intesa perfetta anche quando siamo a lavoro in televisione”.