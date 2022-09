Camilla Shand non trattiene le lacrime: “È stato terribile”

Con la nomina di Carlo nuovo Re, con il nome di Carlo III, Camilla Shand è divenuta Regina consorte: ma cosa sappiamo davvero sul passato di Camilla? La verità.

Nella giornata di domani, lunedì 19 settembre, presso l’Abbazia di Westminster a Londra, si terranno i funerali della Regina Elisabetta II. Sono attesi oltre 2mila tra Capi di Stato e rappresentanti istituzionali nella Capitale del Regno Unito blindata per l’evento.

Questa sera, dunque, l’ultima veglia presso la Westminster Hall per il feretro della Regina Elisabetta: la scorsa notte, tra il picchetto di veglia, i Principi William e Harry. Tantissimi i britannici che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla Sovrana e c’è chi ha atteso più di 12 ore in fila, come l’ex capitano dell’Inghilterra e stella del calcio inglese David Beckham.

Nei giorni scorsi, il Principe Carlo è stato nominato e incoronato nuovo Re, con il nome di Carlo III. Sua moglie, Camilla Shand, è divenuta Regina consorte. Sono cambiate dunque le gerarchie Windsor: William e Kate sono i nuovi Principe e Principessa del Galles.

Le parole di Camilla Shand

Carlo Windsor e Camilla Shand sono convolati a nozze nell’aprile del 2005: la loro relazione era stata annunciata ufficialmente nel ’99. Sin dalla famosa intervista di Lady Diana alla Bbc del ’95 – ovvero del: “Matrimonio un po’ troppo affollato” – Camilla Shand è stata bersagliata dalla stampa. Con la morte della Principessa Diana, poi, una parte del popolo britannico ha sempre osteggiato la sua presenza nella Famiglia Reale. Su questo tema, si è parlato per anni anche di una certa freddezza dei Principi William e Harry nei suoi confronti, tuttavia situazione mai confermata. Di quel periodo, Camilla ha raccontato nel corso di un’intervista di qualche tempo fa con queste parole: “È stato un periodo terribilmente spiacevole e non lo augurerei al mio peggior nemico, Senza la mia famiglia non ce l’avrei fatta”.

Il nuovo titolo di Camilla Shand

Negli anni scorsi, Camilla Shand ha rivelato che, in caso di salita al trono di Carlo, non avrebbe acquisito il titolo di Regina consorte, che spetta di diritto alle moglie dei Re. Questo, si è detto, in ricordo della Principessa Diana. E’ stata però la Regina Elisabetta, in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, hanno scritto i tabloid, a chiedere che per Camilla tale titolo.

E, di fatti, oggi Camilla è Regina consorte. Va anche detto che la posizione di gran parte del popolo britannico nei suoi confronti è cambiata: Camilla è amatissima nel Regno Unito.