Alessandra Celentano è fidanzata: ora ammette, la reazione di Maria spiazza

La prima puntata di Amici è partita col botto. Come di consueto l’irriverente Maria De Filippi ha preso bonariamente in giro la maestra Celentano che è stata ironicamente al gioco, ma questa volta l’insegnante di danza classica ha stupito tutti con una dichiarazione inaspettata. La maestra ha confessata di essere in una relazione. Il pubblico è andato in visibilio e sul web si è scatenata una vera e propria sfida, quella di scoprire chi è il fortunato uomo che le ha rubato il cuore.

Amici, il talent show di Maria De Filippi riparte col botto, la confessione di Alessandra Celentano ha incuriosito il web

Alessandra Celentano ha vuotato il sacco, la maestra della scuola di Amici ha confessato di avere una relazione. Ma chi è il nuovo compagno dell’insegnante? Al riguardo ha preferito mantenere il riserbo, non ha rivelato la sua identità. Ma, quella della Celentano non è stata di fatto una “dichiarazione spontanea”, ma piuttosto “estorta” dalla timoniera del talent show che l’ha ironicamente presa in giro come suo solito. Ecco cosa è accaduto.

La prima puntata della nuova edizione di Amici è andata in onda. La conduttrice ha varcato lo studio accompagnata dagli applausi e dalle grida di felicità del pubblico. Dopo aver salutato gli insegnanti, la conduttrice ha iniziato a punzecchiare la maestra di danza classica.

Maria De Filippi “incastra” la Celentano, la maestra ha un compagno

La maestra è stata al gioco, e tra le due è nata una simpaticissima sequela di botta e risposta che ha incuriosito il pubblico. La puntata è iniziata con i saluti della De Filippi, poi ha notato l’allegria della Celentano e rivolgendosi alla maestra le ha chiesto: “Cosa hai fatto in vacanza? Ti sei fidanzata?”.

Maria rideva divertita nel frattempo, Alessandra Celentano ha confessato di essere fidanzata! La conduttrice è rimasta di stucco, senza parole dinnanzi alla conferma della maestra, così le detto: “Davvero? Con chi?”. Alessandra non ha svelato l’identità dell’uomo che le ha rubato il cuore, così Maria ha incalzato ed ironicamente le ha chiesto: “Lui lo sa?”. La maestra ha risposto decisa, che si, lui lo sa. La Celentano ha dunque il cuore impegnato e chissà se la relazione è nata nel corso di questa estate o se, i due si sono conosciuti ed innamorati prima.