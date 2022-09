Re Carlo III e l’imbarazzo della scelta | Dove andrà a vivere il nuovo sovrano d’Inghilterra

Non solo Buckingham Palace, i reali hanno decine di residenze sparse per tutto il Regno Unito, ed ognuna di queste ospiterà il re in un periodo preciso dell’anno. Per il nuovo sovrano c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II e decenni di attesa, Carlo è diventato Re del Regno Unito che vuol dire essere non solo capo di stato per il Regno Unito, ma anche per altre 14 nazioni tra cui Canada e Australia.

Gli occhi del mondo sono ora puntati su di lui che indosserà il mantello da Re e prenderà il posto della sovrana più longeva e amata dal popolo britannico e non solo, nel suo ruolo ufficiale come nelle sue residenze.

Buckingham Palace a Londra viene spesso chiamato The Palace proprio per indicare dove vive il sovrano del Regno Unito, oggi Re Carlo III, sarà la sua residenza ufficiale, ma non certo la sola…

Re Carlo III e l’imbarazzo della scelta. Le varie “magioni”

All’interno dell’importante monumento di Westminster, una delle principali attrazioni turistiche di Londra, si trovano gli appartamenti reali che comprendono 775 stanze dove risiede la famiglia Reale e la Corte. Generalmente il Sovrano vive a Buckingham Palace durante la settimana, dal lunedì al venerdì, per poi spostarsi nelle altre residenze fuori Londra nel weekend. Re Carlo avrà a disposizione varie residenze di campagna da scegliere.

La prima il Windsor Castle, nel Berkshire, è la residenza di campagna ufficiale della famiglia, dove i reali si recano soprattutto nei fine settimana, durante le festività pasquali, per il Royal Ascot di giugno, e in occasione delle celebrazioni dell’Ordine della Giarrettiera. È sempre stato un luogo molto caro alla Regina Elisabetta II. Si tratta di un vero e proprio castello medievale immersa in un terreno di 11 ettari molto amati anche dai cani della defunta sovrana. Poi ci sono le residenze scozzesi a cui i Royal sono molto affezionati, come il Balmoral Castle ad Aberdeenshire, che è un’eredità di re Giorgio VI, padre della regina. Ed è anche il luogo dove si è spenta la sovrana 96enne.

Le altre residenze

Balmoral è un castello abitato soprattutto nel periodo estivo, da fine luglio a fine settembre, dalla famiglia reale, che però si differenzia dalla residenza reale scozzese ufficiale Holyrood Palace che è a Edimburgo. Si tratta di un castello abitato ogni anno per una sola settimana, quasi sempre a luglio, che viene definita appunto Holyrood Week, e nelle visite ufficiali del Sovrano.