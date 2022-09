Corona non “molla l’osso” | Per parlare di Totti e Ilary “trasloca” sui social del figlio

Quella di Totti sembra essere diventata una vera e propria “missione” tirare fuori tutti gli scoop o presunti tali, su Totti e Ilary. E anche quando Instagram gli chiude il profilo, lui non molla e “trasloca” in quello del figlio Carlos.

Continua la “missione” di Fabrizio Corona. Dopo che il suo profilo Instagram ufficiale è stato chiuso in seguito, alle segnalazioni sulle sue ultime rivelazioni gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ma lui non si è certo arreso e la sua “saga” si è trasferita sul profilo del figlio, Carlos Maria, perché Corona vuole mantenere la sua promessa.

“Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni” ha scritto.

Corona non “molla l’osso”. Le ultime rivelazioni

Ha promesso di rivelare le novità scottanti sulla coppia più chiacchierata del momento. La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sta appassionando il mondo del gossip da un’estate intera, ma per Fabrizio, adesso, è arrivato il momento di vuotare il sacco. Di togliersi quei tanti sassolini dalle scarpe che aveva da troppo tempo. Più che sassolini dei veri e propri macigni, sulla relazione che lui ha sempre ritenuto di facciata e di convenienza, soprattutto dalla parte di Ilary. Una rivincita per quanto subito al Grande Fratello Vip, quando a condurre era proprio Ilary Blasi. “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa dio potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete, non ci riuscirete mai” scrive Corona. Poi continua. “Se mi bloccherete anche qui lo farò in televisione, quindi non agitatevi troppo. Ci sono già tutti i maggiori quotidiani che chiedono materiale da giorni Tornando a noi. Dal profilo di mio figlio commenterò fatti italiani e commenti sul panorama della comunicazione, della politica. Dal mio nuovo profilo condividerò le mie foto di archivio. State f******o la persona più sbagliata del mondo. Poi, in altra sede parleremo della libertà di espressione in questo Paese“.

La donna del mistero

Qualche anticipazione Fabrizio ha cominciata a darla con una telefonata ad una “donna misteriosa” di cui non si conosce però l’identità.

“Come stai?” chiede Corona alla donna che, in una seconda stories, risponde: “Le bambine hanno 3 anni e mezzo“.