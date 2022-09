Anna Falchi: “Nella mia vita c’è una novità, ho fatto un incontro…”

In una recente intervista concessa al settimanale “Confidenze”, Anna Falchi parla del suo nuovo amore dopo Andrea Ruggieri.

Le reti televisive sono ormai pronte a riprendere regolarmente le attività dopo la pausa estiva e a tornare a dare appuntamento ai telespettatori con i programmi più amati. Dopo la riconferma di popolari fiction e storici talent show, dagli studi di Roma sono partite le registrazioni del varietà “I fatti vostri”.

Giunta ormai alla 27esima edizione (la 32esima, considerando anche le cinque edizioni di “Piazza Grande”, andate in onda negli anni 2000), la trasmissione ha visto il ritorno alla conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi per il secondo anno di fila.

Ed è proprio di Anna Falchi che parliamo oggi. L’attrice, modella e conduttrice televisiva in un’intervista concessa al settimanale “Confidenze” ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata e professionale.

Anna Falchi: “Avere una figlia ancora piccola mantiene giovani”

Anna Falchi ha segnato il calcio d’inizio della sua intervista con una riflessione, per l’appunto, in merito a “I fatti vostri”. La conduttrice televisiva ha spiegato che da quando lavora in questo programma è felice, perché ha finalmente la possibilità di condurre una vita regolare, aspirazione che aveva da tanto. «La quotidianità professionale è come il posto fisso, mi dà serenità», ha sottolineato, «anche perché gli orari combaciano con quelli di mia figlia». Figlia, Alyssa, a cui non ha potuto non dedicare un pensiero. La showgirl ha raccontato l’impatto positivo che l’essere diventata mamma ha avuto sulla sua vita: «Sono una mamma orgogliosa e felice che il “quarto” di sangue finlandese che scorre nelle vene di Alyssa (arriva da mia mamma) le abbia regalato occhi azzurri e capelli biondi. Avere una figlia ancora piccola mantiene giovani e tiene al passo con le novità».

Anna Falchi e il nuovo amore dopo Andre Ruggieri

Spazio anche all’amore, sentimento che si è nuovamente riaffacciato nella vita di Anna Falchi. Dopo la fine della lunga storia con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, iniziata nel 2011 e conclusasi appena qualche mese fa dopo più di 10 anni, il cuore della conduttrice televisiva è stato conquistato dall’esperto di comunicazione Walter Rodinò, classe 1972. Di lui ha rivelato: «Posso dirvi che è l’uomo che più mi ha fatto ridere nella vita? È molto simpatico, a volte esilarante». E ha concluso sorridendo: «Per me è il sole». Insomma, sembra proprio che per Anna Falchi settembre sia stato davvero un nuovo mese per ricominciare!