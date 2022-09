Orietta Berti passa a Mediaset e svela la reazione di Fazio: “In verità lui…”

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip, alla vigilia dell’inizio del programma, la nuova opinionista Orietta Berti ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto il giro del web. La simpaticissima e talentuosa cantante ha infatti rilasciato un’intervista che ha ingenerato qualche perplessità.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti è prontissima, ma Fazio ci è rimasto male…

Orietta Berti è pronta per iniziare una nuova avventura televisiva. La straordinaria cantante sarà insieme a Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Il pubblico è in trepidante attesa, dal lei ci si aspetta il meglio, ironia e sincerità ai massimi livelli, caratteristiche le appartengono da sempre. Di recente, proprio con la schiettezza che la contraddistingue ha rilasciato un’intervista per il Messaggero ed ha svelato il motivo per il quale ha deciso di accettare la proposta di Pier Silvio Berlusconi, su richiesta del conduttore, Alfonso Signorini.

Il timoniere del reality show di Canale 5, l’ha letteralmente “strappata” alla concorrenza, Fabio Fazio è infatti rimasto a “bocca asciutta”. La cantante ha svelato che Fazio ci è rimasto male: “Un po’, gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”.

Orietta Berti, la cantante ha vuotato il sacco

Orietta non ha nascosto che l’offerta è stata assai vantaggiosa, e non è riuscita a dire no. I vertici di Mediaset inoltre le hanno proposto anche la realizzazione di un progetto tutto suo. “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962″.

Insomma un’offerta irrinunciabile ed allettante a cui non ha potuto dire no. La simpaticissima cantante ha poi svelato che se Amadeus la chiamasse per affiancarlo nella conduzione lei risponderebbe così: “Non posso esserci“. Gli impegni sono già presi: “Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro, adesso”.