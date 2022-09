La confessione di Sonia Bruganelli: “Ho vissuto male perché…”

La nuova edizione di Verissimo è partita, ospite nello studio di Silvia Toffanin anche la bionda opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli che si è raccontata senza filtri, come suo solito, con assoluta sincerità. Le sue parole sono arrivate dritte al cuore di milioni di telespettatori che hanno provato dispiacere per la sua tristezza. Ecco cosa ha dichiarato.

Grande Fratello Vip, Sonia ed Orietta insieme, tutto può accadere

Verissimo è uno dei talk più longevi ed amati del piccolo schermo nostrano. Anche quest’anno al timone della trasmissione c’è la sensibilissima Silvia Toffanin. Ospite della puntata anche Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip che quest’anno verrà affiancata dalla cantante, Orietta Berti. Si prospetta un’edizione scoppiettante, Alfonso Signorini preannuncia sorprese e novità, oltre che la trattazione di temi delicati e tutt’altro che banali.

Al riguardo ha dichiarato: “All’ultimo sono successe delle cose nella mia vita emotiva e Alfonso mi ha fatto questa proposta dicendomi che al 90% c’era Orietta ed ho immaginato che potesse essere un’esperienza diversa”- l’opinionista è dunque ben lieta di partecipare al programma e che seduta a suo fianco ci sia la simpaticissima cantante.

Verissimo, Sonia Bruganelli confessa: “Ho vissuto male…”

La compagna di Paolo Bonolis si è raccontata in una lunga intervista, ripercorrendo i momenti della sua vita, mettendosi a nudo. Non sono passate in sordine le sue parole, Sonia ha confessato di provare un certo dispiacere, ma perchè?

Sonia Bruganelli ha raccontata che suo figlio è andato via di casa ed ha confessato di aver sofferto per il distacco. Il diciottenne si è trasferito a Trieste per il calcio. “Il distacco l’ho vissuto male, malissimo. Però a 18 anni è giusto”. Ma, Sonia ha confessato che tra i due forse è Paolo ad aver sofferto più per il fatto che il figlio sia andato via di casa, insomma per loro è un momento delicato che qualsiasi genitore affronta con un po’ di nostalgia ed ansia, ma entrambi hanno dato massima fiducia al giovane-.