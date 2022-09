Charlène ai funerali della Regina Elisabetta: così la Principessa si è ripresa il suo ruolo reale

Riflettori puntati su Charlène di Monaco in occasione dei funerali di Elisabetta II: il significato della sua presenza all’Abbazia di Westminster.

L’8 settembre scorso, nella tenuta scozzese di Balmoral, la regina più longeva della storia britannica ha esalato l’ultimo respiro dopo un regno durato ben 70 anni. Un evento che ha sconvolto non poco la royal family, costretta a dare ufficialmente il via alla nota operazione London Bridge.

Nelle ore successive alla morte della regina, infatti, sono state svolte una serie di chiamate a cascata per informare il primo ministro, il segretario di gabinetto e alcuni dei ministri e funzionari più anziani. Dopo le comunicazioni ufficiali, è stata rilasciata una nota alla Press Association e infine tutto il mondo ha potuto apprendere la notizia.

Come da protocollo, la celebrazione del funerale di Stato si è svolta lo scorso lunedì 19 settembre presso l’Abbazia di Westminster, a non prima di dieci giorni dal decesso. Un vero e proprio evento che ha catalizzato l’attenzione internazionale sulla royal family e non solo.

Charlène di Monaco ai funerali di Elisabetta II insieme al Principe Alberto

Tutti coloro che hanno preso parte ai funerali di Elisabetta II sono finiti sotto i riflettori della stampa mondiale, che non ha perso tempo a raccogliere i dettagli più interessanti di quello che a tutti gli effetti si è configurato come un momento storico dal grande significato. Tra questi, non poteva passare inosservata Charlène di Monaco. Dopo i lunghi mesi di esilio forzato in Sudafrica a causa di una grave infiammazione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a sottoporsi a una serie di operazioni, la principessa è riapparsa in pubblico al fianco del Principe Alberto.

La risposta di Alberto e Charlène alle voci sulla loro presunta crisi

Un’occasione che le ha permesso di riaffermare la sua posizione dopo la lunga serie di gossip che si è vista piovere addosso nell’ultimo periodo, soprattutto rispetto a Carolina di Monaco, che aveva aiutato Alberto sia nella gestione del Principato che dei gemelli, Jacques e Gabriella, durante la sua assenza. L’invito presso l’Abbazia di Westminster, recapitato a lei e non alla sorella del sovrano, ha ribadito il ruolo di maggiore rilievo che appartiene a Charlène e non a Carolina. Contemporaneamente, la partecipazione congiunta dei due coniugi ai funerali della monarca ha messo a tacere le instancabili voci intorno alla presunta rottura tra i due. Ancora una volta, al chiacchiericcio dei rumors, il principe e la principessa di Monaco hanno scelto di rispondere con i fatti.