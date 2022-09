Amici, LDA è una furia sui social: “Sei uno scemo!” | Il messaggio del figlio di Gigi D’Alessio

“Che sia chiaro, non voglio fare queste storie per farmi passare come “santo”, ma semplicemente cerco di vedere il lato (a parer mio) oggettivo delle cose cioè che siete veramente stupidi e scemi. E soprattutto non voglio insegnare nulla a nessuno. Io cerco di dare solo il buon esempio. Ci sono tanti ragazzi più piccoli di me che mi seguono. (…) Quindi a tutti voi che fate i buffoni e i cogl**ni in giro per la strada, io vi do un consiglio, da un ragazzo delle vostra età: crescete e date priorità ad altre cose. Questo è il consiglio che voglio darvi, statemi bene”.