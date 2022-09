Caschetto nero e cortissimo, Vanessa Incontrada cambia look: è perfetta

Vanessa Incontrada con un look stravolto: caschetto nero lucente, uno scatto che scioccato i suoi tantissimi fan sui social. Ecco la foto.

Lei è una delle conduttrici, attrici e star dei social più amate dal grande pubblico, uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo nostrano, da anni protagonista di film, serie tv e programma televisivi di grande successo.

Stiamo parlando di Vanessa Incontrada che, quest’anno, tornerà al timone di Striscia la Notizia, su Canale 5, dopo il debutto dell’anno scorso. Nella passata stagione era al fianco di Alessandro Siani, vedremo se la coppia verrà riconfermata o meno.

Ma non è tutto: Vanessa Incontrada ha già iniziato le riprese della seconda stagione della serie di Canale 5, Fosca Innocenti, che andrà in onda nella prossima primavera.

Lo scatto di Vanessa Incontrada

In uno scatto che gira sui social in questo periodo, si vede Vanessa Incontrada con un look totalmente stravolto: caschetto nero e make up “pesante”. In realtà, si tratta di una parrucca: l’acconciatura, così come l’outfit – da femme fatale – sono frutto di un travestimento in occasione di una festa. La conduttrice e attrice, ad ogni modo, si mostra in tutta la sua bellezza.

La conduttrice e attrice di nuovo single

Dopo settimane di rumors, qualche tempo fa, Vanessa Incontrada ha confermato la fine della relazione con Rossano Laurini. I due, insieme dal 2007, hanno avuto un figlio, Isal. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice e attrice ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della sua storia d’amore: “Ci deve essere complicità non solo nelle cose ‘serie’, ma anche nella leggerezza. Ci deve essere armonia. Sennò si arriva a un punto in cui non si sa più cosa dire, e in una coppia se non sai più di cosa parlare inizia ad essere un grande problema”.

Una separazione avvenuta nel pieno della tempesta mediatica per la fine del matrimonio, dopo 17 anni, tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma che non ha avuto la stessa risonanza mediatica per volere degli stessi Incontrada e Laurini. La conduttrice ha spiegato: “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”.