Mauro Icardi e Wanda Nara, quanto spendono ogni mese | La cifra è da far girare la testa

Chi ha occhieggiato almeno una volta sul profilo Instagram di Wanda Nara o di Mauro Icardi si è subito reso conto del tenore di vita che il calciatore e la sua procuratrice fanno. Ma quanto realmente spendono? La cifra è da capogiro calcolando che il nuovo club dove giocherà Icardi ha stretto, e di molto, i coroni della borsa.

Il giornalista Augusto Tartúfoli ha fatto i “conti in tasca” alla coppia Icardi – Nara anche in virtù del trasferimento del calciatore nel nuovo club turco.

Conti alla mano la situazione non sarebbe rosea perché a differenza del passato, il budget del calciatore si è notevolmente assottigliato.

Riuscirà la coppia a far fronte alle spese e a mantenere il loro standard di vita? La cosa non sarebbe semplice almeno a vedere la lista delle spese.

Mauro Icardi e Wanda Nara, quanto spendono ogni mese. Facciamo due conti

“A Parigi Wanda Nara spendeva per vivere all’incirca dai 400 ai 500mila euro al mese. Sono un sacco di soldi!” ha commentato il giornalista facendo notare come il solo stipendio del club turco non potrebbe mai coprire quelle cifre. Tartúfoli ha spiegato che parte del denaro è destinato alla manutenzione delle case in Italia e alle rette delle scuole internazionali dei cinque bambini: “Hanno uno standard di vita molto elevato e spese fisse molto elevate che non possono essere evase rapidamente”. Il PSG corrispondeva a Mauro Icardi 10 milioni di euro all’anno, però ora che è in Turchia, dato che il tenore di vita è più basso, gli pagheranno solo 750mila euro l’anno. Da Parigi esce un assegno e viene accreditato sul conto di Mauro: sono 6 milioni di euro l’anno. I turchi avrebbero dovuto completare il vecchio stipendio del Psg con i 4 milioni mancanti, ma così non sarà.

I “Turchi” e l’ultimatum

“Guarda, il massimo che possiamo offrirti è 750.000 all’anno, cioè 60.000 al mese”, afferma Augusto Tartúfoli, ricalcando gli accordi di Iccardi. “Tutto quello che Mauro guadagna, se lo bruciano in un anno”.

D’altronde in una situazione mondiale in cui ogni famiglia tra lavoro e bollette deve fare dei sacrifici, non sarà un grande problema anche per loro tirare un po’ la cinghia.