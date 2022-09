Kate Middleton come Lady Diana: così ha ricordato la Principessa ai funerali della Regina

Raffinata e impeccabile, Kate Middleton sceglie un gioiello molto particolare da indossare ai funerali di Elisabetta II.

Occhi puntati sui reali lunedì 19 settembre in occasione dei funerali di Elisabetta II. Nello spazio dell’abbazia di Westminster, tutto il mondo si è messo all’erta per cogliere i più piccoli dettagli della famiglia in lutto.

E qualcuno sembra esserci riuscito. Tra veletta nera e abito scuro, Kate Middleton ha conquistato il pubblico con la sua consueta classe, ma solo i più attenti hanno colto un dettaglio rilevante: il collier di perle e diamanti.

Quello indossato dalla principessa del Galles non è un gioiello qualunque ma faceva parte della collezione della defunta regina ed è stato indossato in più circostanze dai membri della royal family, inclusa Lady Diana.

La collana indossata da Kate Middleton

In particolare, il gioiello indossato da Kate Middleton ai funerali di Elisabetta II è un girocollo con quattro linee di perle giapponesi e diamanti ed è chiamato Four Row Japanese Pearl Choker. Come anticipato, apparteneva alla prestigiosa collezione privata della regina ed è stato sfoggiato da altre donne della famiglia reale in occasione di celebrazioni importanti. Per esempio, Lady Diana lo scelse nel 1982 per un banchetto di Stato offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace. Dove l’avevamo visto più di recente? Sempre sfoggiato dalla principessa del Galles e proprio ai funerali di Filippo. Per comprendere il significato della collana di perle, bisogna però scavare più a fondo.

Il significato delle perle per Elisabetta II

Oltre a essere un simbolo universale di eleganza, purezza e castità, icona delle «virtù aristocratiche della liberalità, della magnificenza e della generosità», come spiegato dal fondatore del Budrevich Fine Jewellery Studio, Arseiny Budrevich, a Express.co.uk, erano particolarmente amate da Elisabetta. Una passione ereditata dalla Regina Madre e da sua nonna, la Regina Mary e che risale a un’antica tradizione tra sovrane. Leslie Field, autrice del volume The Queen’s Jewels, ha spiegato che la defunta Regina «ha regalato a ciascuna delle sue figlie e nipoti una perla ogni anno per il loro compleanno in modo che quando avrebbero raggiunto la maggiore età, a 18 anni, avrebbero avuto abbastanza perle per una collana». La stessa cosa l’aveva fatta suo padre, Giorgio VI, il quale «le regalò una sottile catena di platino a cui aggiungeva due perle ad ogni compleanno». La scelta di Kate Middleton, quindi, non è stata casuale ma segna il passaggio di una tradizione di famiglia dalle mani di Elisabetta II a lei.