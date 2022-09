Funerali della regina il look impeccabile di Kate | Lo stile e i marchi che ha scelto

Anche in una circostanza molto triste come quella del funerale della regina Elisabetta, tutti gli occhi del mondo erano puntati su Kate Middleton e sul suo look considerato da tutti impeccabile. Ecco cosa la prossima regina d’Inghilterra ha scelto per questa solenne occasione.

Si sono svolti il 19 settembre i funerali della regina Elisabetta, quella che può essere considerata una delle più grandi sovrane della storia.

Tutti i membri della famiglia reale inglese erano presenti alla celebrazione religiosa, tra questi, ha spiccato ancora una volta per le sue scelte di stile, la neo Principessa del Galles, Kate Middleton.

Nonostante il nero colore dettato dal protocollo, la sua bellezza e la sua scelta di stile hanno fatto centro anche in questa tristissima occasione.

Lo stilista che ha creato il vestito di Kate

La “nuova” duchessa del Galles, ha scelto una creazione di uno stilista inglese, Alexander McQueen. È andata sul “sicuro” visto che anche in passato aveva indossato il marchio. Suo era l’iconico abito da sposa e anche i vestiti indossati al matrimonio di Harry e ai battesimi dei tre principini. Per il funerale ha indossato quello che viene definito un coat dress. Si tratta di un cappottino dalla linea svasata, indossato come fosse un vestito. L’abito, rigorosamente nero, era scollato sul davanti in modo da esaltare la collana di perle con il fermaglio di diamanti. Questo choker è stato il suo omaggio alla memoria della Regina Elisabetta II. Il “Four Row Japanese Pearl Choker“ è un girocollo con quattro giri di perle tenuti assieme da una fibbia di diamanti. La collana appartiene alla collezione di gioielli personali di Elisabetta II, quindi farne dono a Kate è stato suo espresso desiderio. Kate lo aveva già indossato nel 2017, per partecipare alla celebrazione del 70° anniversario di matrimonio della regina e del principe Filippo, e di nuovo nel 2021 per i funerali del principe Filippo. Ma allora si trattava di un prestito da parte di Sua Maestà, che precedentemente aveva prestato il gioiello anche alla defunta nuora, la principessa Diana.

I preziosi orecchini

A completato il look Meghan ha scelto un paio di orecchini pendenti di perle del Bahrain e diamanti anch’essi parte della collezione privata della regina e indossati in passato da lady Diana.

Questi sono stati portati in tutte le occasioni pubbliche durante la veglia funebre e anche al funerale. Un omaggio a sua maestà ma anche un ricordo di Lady Diana.