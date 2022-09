Vestito aderente e trasparente con maxi scollatura: Andrea Delogu lascia senza parole | Pazzesca

Andrea Delogu, conduttrice e scrittrice, ha incantato i suoi tantissimi fan con alcuni tra scatti e video in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Lei è una delle conduttrici, scrittrici e star dei social più amate dal grande pubblico, nella scorsa stagione televisiva al timone del sorprendente Tonica, in seconda serata su Rai Due e di Tim Summer Hits, in coppia con Stefano De Martino, sempre su Rai Due.

Stiamo parlando chiaramente della talentuosa Andrea Delogu, uno dei volti più noti ed apprezzati della nuova generazione di conduttori made in Rai.

Lo scatto di Andrea Delogu

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Andrea Delogu si è mostrata in tutta la sua bellezza. La conduttrice e scrittrice, nel primo video, indossa un vestito nero aderente e trasparente con una maxi scollatura. Delogu è in forma mozzafiato: il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Il nuovo fidanzato di Andrea Delogu

Nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo su Canale 5, Andrea Delogu ha parlato della sua vita privata, citando per la prima volta il suo compagno, il modello Luigi Bruno. Ha spiegato: “Attualmente sto conoscendo una persona più giovane di me, è un modello e ha 23 anni. È una persona che al momento vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, di costruire una famiglia. Non voglio correre. Alcuni giornali hanno scritto che lui è sensibilmente più giovane di me; è vero, ma io sono in forma”.

In precedenza, Andrea Delogu è stata sposata con il noto attore Francesco Montanari, noto, tra gli altri ruoli, per aver intrepretato il Libanese nella serie di successo Sky, Romanzo Criminale. I due sono convolati a nozze nel 2016 a Roma, ma hanno annunciato la fine del loro matrimonio nel gennaio del 2021.