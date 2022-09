Uomini e Donne, l’annuncio della star del programma: “Onorata di rappresentare l’Italia”

Grande soddisfazione per l’ex corteggiatrice del programma Uomini e Donne, la quale non vede l’ora di rappresentare l’Italia dopo aver trionfato in una manifestazione di bellezza, ecco di chi si tratta e cosa si è andata ad aggiudicare.

La persona in questione è Virgina Stablum, la quale si è aggiudicata la fascia di Miss University Italy 2022, sbaragliando la concorrenza delle altre bellezze presentatesi alla manifestazione, la quale vanta diverse edizioni ed alcune vincitrici diventate poi molto note, come Anna Kanakis, Lory Del Santo e Simona Ventura.

In un evento presentato da Daniele Battaglia e Stephanie Bellarte a Canosa di Puglia, oltre alla kermesse si andava ad eleggere quale sarebbe stata la partecipante prossima a rappresentare il nostro Paese a Miss Universo.

Il successo è andato all’ex corteggiatrice, motivo per il quale la si vedrà impegnata nella prossima rassegna internazionale il prossimo gennaio, quando se la vedrà con le migliori rappresentanti delle varie Nazioni, in un’edizione innovativa, attraverso la quale potranno prendervi parte per la prima volta donne sposate ed in stato di gravidanza.

Chi è Virgina Stablum

Nata a Trento nel 1998 da padre di origini africane e la madre tedesche, sin da giovane si affaccia al mondo della moda e nel 2018 fa il suo esordio televisivo al dating Uomini e Donne, dove nel ruolo di corteggiatrice viene scelta da Nicolò Brigante.

Dopo qualche mese, la storia con il tronista termina, ma la Stablum continua la sua attività di modella in giro per il mondo, dedicandosi allo studio, esseno iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione a Verona.

Le sue dichiarazioni dopo il successo

Questa domenica è arrivata per lei la prestigiosa fascia, ed a poche ore dal successo la modella trentina ha postato sul suo profilo Instagram le seguenti parole: “Sono entusiasta di questa vittoria e di partecipare ad un concorso innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza, come piace a me“.

Ha poi continuato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulla scelta della prossima edizione di Miss Universo, ecco le parole della Stablum a tal proposito: “Ho scelto di partecipare anche per questa scelta coraggiosa di aprire la porta a madri e sposate. Sarò molto onorata di rappresentare l’Italia e dedico questo successo a tutte le donne“.