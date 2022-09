Piqeuè ha tradito Shakira con una famosissima modella: ecco lei chi è

Un famoso paparazzo spagnolo ha fatto il nome della super modella con cui Gerard Piqué avrebbe tradito Shakira. Da quel momento i ruomors non si sono fermati, la notizia è circolata velocemente in rete facendo il giro del mondo. Ma chi è la bellissima che ha fatto perdere la testa a Piquè?

Shakira e Piquè, fine di una favola d’amore durata 12 anni

La storia d’amore tra Shakira ed il calciatore spagnolo Gerard Piqué ha fatto sognare milioni e milioni di persone che per lungo tempo hanno fatto il tifo per loro. Si sono amati profondamente per oltre dieci anni, insieme hanno costruito una splendida famiglia, hanno due figli Sasha e Milan. Per tanti fan sono stati l’esempio di una relazione felice ed appagante. Poi d’improvviso, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la comunicazione della loro rottura, una notizia che ha gettato i fan nello sconforto.

Sui motivi del loro addio si è molto chiacchierato, c’è chi ha sospettato che tra i due fosse in corso una profonda crisi coniugale, chi invece ha azzardato che Piquè l’avesse tradita. Insinuazioni mai confermate, ma che nel corso delle settimane sono diventate sempre più insistenti, sino a che poche ore fa, un famoso paparazzo spagnolo ha fatto il nome della presunta modella con cui il calciatore avrebbe tradito Shakira.

Spunta il nome della top model con cui il calciatore avrebbe tradito Shakira

Il paparazzo è Jordi Martin ha sganciato una notizia a prova di bomba, rivelando il nome della presunta fiamma del calciatore. Si tratterebbe della super top model Bar Rafaeli con cui il calciatore avrebbe tradito già dieci anni fa la moglie. Gerard e la modella avrebbero avuto un flirt nel 2012, ed ai tempi aveva già una relazione sentimentale con la cantante Shakira.

Jordi Martin ha svelato che il nome le sarebbe stato comunicato da un amico della top model e che Shakira lo sappia. Il paparazzo ha poi detto che la pop star internazionale è rimasta di stucco: “È rimasta decisamente attonita“.