Martina Colombari divina in piscina: a 47 anni esce così dalla piscina, forme mozzafiato

La showgirl Martina Colombari, a 47 anni, ha pubblicato una serie di scatti incredibili che hanno infiammo i social: eccoli.

Lei è una delle conduttrici, showgirl e star dei social più amate dal grande pubblico, protagonista di diversi programmi televisivi e sulle più importanti passerelle di moda. Stiamo parlando di Martina Colombari, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel ’91, quando diventa Miss Italia.

In seguito, tra moda e tv, diventa popolarissima: ha recitato in alcune delle serie di più grande successo della televisione nostrana, come Carabinieri, Un medico in Famiglia, I Cesaroni e Don Matteo. Da qualche anno, però, si è un po’ allontanata dal piccolo schermo.

Gli scatti di Martina Colombari

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram, Martina Colombari ha stregato i social. La showgirl, si è mostrata, in tutta la sua bellezza, mentre si godeva un bagno in piscina. La moglie di Billy Costacurta indossa un costume intero dal colore nude: per lei il tempo sembra essersi fermato. In forma mozzafiato, lo scorso 10 luglio, Colombari ha compiuto 47 anni ma sembra vivere una seconda giovinezza.

Vita privata di Martina Colombari

Durante gli anni della vittoria a Miss Italia, Martina Colombari ha avuto un’importante storia d’amore con il campion di sci azzurro Alberto Tomba, dal ’91 al ’95. In seguito, ha iniziato una relazione con l’ex campione del Milan Alessandro Costacurta: i due sono convolati a nozze nel 2004 e la coppia ha avuto un figlio, Achille. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero qualche tempo fa, Colombari ha parlato a cuore aperto di alcune difficoltà matrimoniali. Difficoltà che, ha confessato la showgirl, sono nate durante la pandemia.

Martina Colombari ha rivelato che lei e suo marito Alessandro Costacurta si sono rivolti ad uno psicologo. La coppia ha superato così un momento molto difficile, anche sul piano lavorativo.