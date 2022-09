UeD, Maria mette il cavaliere con le spalle al muro! Gemma sembra rinata

Uomini e Donne è partito col botto. La nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori sin dalla messa in onda della primissima puntata. Regina di questi nuovi imperdibili appuntamenti è ancora Gemma Galgani che si è trovata al centro della scena. Ecco cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Gemma torna protagonista, è la regina della prima puntata

Uomini e Donne è tornato, il talk sui sentimenti più amato del piccolo schermo ha già conquistato una larghissima fetta di telespettatori, la prima puntata del format è stata ricca di colpi di scena. Protagonista è stata Gemma Galgani, la dama torinese infatti è stata al centro dello studio, e la puntata si è aperta con un piccolo screzio con la bionda opinionista Tina Cipollari, poi si passati alla trattazione della sua vicende sentimentali. Gemma in estate ha chiuso la conoscenza con Giovanni, la conduttrice ha ripercorso le tappe della loro frequentazione, rivelando che con il passare dei mesi, il cavaliere ha compreso di provare dei sentimenti per lei.

Maria De Filippi è apparsa contrariata, ma Giovanni è rimasto nel programma e si è accomodato nel parterre maschile. “Non mi sembri tanto sofferente. Te ne sei fatto una ragione, insomma”- ha detto ironicamente la conduttrice, rivolgendosi a Giovanni. Gemma ha chiuso la sua conoscenza con il cavaliere ed ha fatto accomodare un uomo che ha sceso le scale per lei, il suo nome è Didier.

Trono Over, Gemma è di nuovo al centro della scena

Sembra proprio che Gemma sia tornata sulla cresta dell’onda, l’assoluta protagonista del dating show. Infatti se, sino alla fine della passata edizione sembrava che la dama torinese avesse sempre meno spazio, con la messa in onda della prima puntata della nuova stagione, tutto è tornato come prima.

In tantissimi si chiedono se per Gemma possa essere davvero la volta buona, quella magica e decisiva e trovare l’amore della sua vita. La dama non ha mai nascosto che il suo più grande desiderio è quello di vivere una relazione appassionate con l’uomo dei suoi sogni, un uomo che la ami e la rispetti. Sarà il nuovo cavaliere, il grande amore della Galgani? Per scoprirlo non basta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.