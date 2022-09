GF Vip 7, ecco quanto guadagnano i concorrenti | Social in rivolta

Partita la settima edizione del Grande Fratello Vip, ci si interroga quanto guadagnano i protagonisti del reality show, compresi i concorrenti in gara, ormai entrati in casa da questa settimana per vivere una nuova avventura, a quanto pare piuttosto redditizia.

Questo lunedì è stata data la partenza della nuova stagione del GF Vip, dopo la precedente durata 6 mesi, si attende un’edizione lunga e ricca di sorprese, a partire dai primi giorni.

Durante la prima serata sono stati svelati i concorrenti, anche se nel corso delle settimane sono previsti nuovi ingressi. Alla conduzione del programma vi è ancora una volta Alfonso Signorini, mentre in studio sono presenti nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, quest’ultima in sostituzione di Adriana Volpe.

Gli ascolti della prima serata non sono però stati molto numerosi, durante la lunga diretta quello medio è stato intorno ai 2 milioni e mezzo di spettatori ed il 20% di share.

Chi sono i protagonisti

Ad entrare nella casa un cast piuttosto variegato, anche se sono molte le presenze di personaggi non ancora noti al grande pubblico, non è questo il caso di Pamela Prati, già presente in una edizione passata della trasmissione.

Tra gli inquilini si passa da personaggi noti da tempo, come la cantante Wilma Goich e l’ex annunciatrice Patrizia Rossetti, a chi come Antonino Spinalbese è diventato conosciuto per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez, ad altri alla ricerca del trampolino di lancio.

Le voci sui loro guadagni

Proprio la diversa fama è diventata la principale discriminante sul differenziale dei guadagni percepiti dai vari concorrenti, oltre chiaramente alla durata riguardante il loro percorso all’interno del GF Vip, ogni settimana ciascuno di essi andrebbe a percepire un compenso oscillante tra i 5000 ed i 15000 euro.

Secondo quanto trapelato da alcune voci, riguardo invece al conduttore, Alfonso Signorini andrebbe a percepire 30 mila euro a puntata, circa il triplo delle sue opinioniste. Ricordiamo come ogni settimana vi siano due serali, trasmessi il lunedì ed il giovedì su Canale 5, considerando come le settimane della settima edizione del Grande Fratello Vip possono sfiorare le 30 e superare il record della scorsa stagione, si tratterebbe di un compenso di rilievo.