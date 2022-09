Un aiuto importante per risparmiare sulle bollette potrebbe venire dall’IoT, l’Internet delle Cose. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Un aiuto concreto per diminuire i consumi, in particolare a lunga scadenza, potrebbe arrivare dall’IoT (dall’inglese Internet of Things, Internet delle Cose, ndr). Un genere di internet che finalmente inizia a entrare nelle case degli italiani.

Fino a poco tempo fa, questo genere di internet era stato oggetto di derisione, non capito e ritenuto “roba da smanettoni”. L’IoT è inerente un campo di applicazione molto ampio che si estende dai sensori per i terremoti alla mobilità e anche al progetto di casa connessa, ossia ciò a cui mirano i produttori di tecnologia di consumo per rivedere il mondo degli elettrodomestici e farli diventare sempre più interessanti da mettere sul mercato.

Già da diverso tempo, all’Ifa di Berlino, gli elettrodomestici connessi (detti bianco connesso) la facevano da padrone e dopo due anni di pandemia e nel vortice di una crisi dell’energia, mai come adesso questa parola, bianco connesso, sembra assumere un significato importante per il grande pubblico. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, basta dare uno sguardo alle seguenti situazioni.

Spesso, infatti, è successo di accendere il forno, e in attesa che si metta a temperatura, fare altro al punto che quello ha poi proseguito nel consumare energia finché non ci si è ricordati che era giunto il momento di mettere le cose nel forno.

Oppure tante volte è accaduto di non fare il bucato nella fascia oraria migliore perché la bolletta è quasi inintelligibile. Ed è qui che entra in campo la questione “casa connessa”, proprio per ottimizzare tempi, risorse e consumi. In apparenza potrebbe sembrare cosa da nulla, cambiare gli elettrodomestici per risparmiare qualche soldino sulla bolletta.

Ma negli ultimi tempi, è evidente che non si tratta più di qualche soldino in meno, perché in certi casi le bollette sono quasi raddoppiate, e che quel che si paventa nel futuro non è nulla di roseo, ossia che la speculazione e l’inflazione potrebbero non andare via molto presto, e potrebbero durare al di là della guerra in Ucraina.

Al’Ifa di Berlino hanno fatto da padrone tre settori, domotica, Iot e sicurezza della casa. Questi prodotti, se legati assieme, come chiarisce Emanuele De Longhi, formano «un ecosistema che ci aiuta a spendere meno». E qui va ad inserire anche l’intelligenza artificiale «che abbiamo inserito nelle nostre lavatrici, ad esempio, analizza i cicli di lavaggio che si fanno e, attraverso la app, dà suggerimenti su come migliorarli».