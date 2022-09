Seguita in Lamborghini e picchiata con il ferro da stiro rovente: arrestato lo stalker di origine inglese. Il broker, che si era fatto prestare l’auto da un amico, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ennesimo caso di violenza perpetrato ai danni di una giovane donna. Risalgono a ieri le ricostruzioni in tribunale di Guendalina Tavassi, che accusa l’ex marito: “Geloso e violento, mi prendeva a bastonate davanti ai figli”. E ancora, drammatica è la vicenda di una ragazzina minorenne siciliana, venduta da sua madre e da sua sorella maggiore a dei clienti con i quali era costretta a prostituirsi.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere di Romagna, a finire in manette questa volta è un broker di origine inglese che perseguitava la sua ex fidanzata appostandosi sotto casa a bordo di una Lamborghini prestatagli dall’amico. L’uomo non poteva sopportare la fine della loro storia, ed era diventato ossessionato dalla donna.

I fatti risalirebbero al 4 gennaio scorso. Proprio quel martedì, infatti, gli investigatori della seconda sezione della Squadra mobile della Questura di Rimini, su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, hanno ammanettato lo stalker originario di Londra che perseguitava la sua ex fidanzata. Come spiegato dal quotidiano l’uomo – che pare abbia origini arabe sebbene sia nato in Inghilterra – era diventato ossessionato dalla donna. Talmente ossessionato che, dopo la fine della loro relazione, avrebbe cominciato a tormentarla.

Sarebbero dunque scattati i primi preoccupanti segnali. Il broker si appostava sotto casa della vittima per controllarla, e la seguiva anche fino a casa dei suoi genitori. Sono stati gli uomini della squadra mobile di Rimini a fermare ad arrestare il broker prima che potesse capitare il peggio, dopo una tempestiva segnalazione fatta giungere dai famigliari della vittima.

L’uomo, un 37enne, si era infatti appostato a bordo di una Lamborghini gialla dal valore di oltre 300 mila euro proprio sotto casa dei parenti della vittima. Una vettura di lusso che gli era stata prestata da un suo amico, ignaro però dell’uso a cui era destinata. Pare inoltre che durante il loro periodo di convivenza a Milano, l’uomo avesse ripetutamente picchiato la sua ex fidanzata. In un’occasione viene addirittura riferito di come il broker l’abbia colpita con un ferro da stiro rovente, ferendola e ustionandola su un avambraccio. Per lui ora l’accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della vittima.