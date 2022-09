Tenta di incendiare la casa dei genitori della sua ex: colto con benzina e accendino, arrestato

Tenta di incendiare la casa dei genitori della sua ex: colto dalle forze dell’ordine con una tanica di benzina e un accendino, arrestato lo stalker della vittima. Già diversi i precedenti casi di violenza perpetrati.

Ancora un altro caso di stalking, quello perpetrato ai danni di una donna di Asti. Oltre alla vittima, a finire nel mirino dell’ossessione di un uomo sono stati anche i suoi parenti. È stato infatti arrestato nelle scorse ore un uomo che ha tentato di incendiare la casa dei genitori della sua ex fidanzata.

L’uomo sarebbe stato sorpreso con una mazza di legno di circa 40 cm, una tanica piena di benzina ed un accendino. Proprio con quegli strumenti, infatti, era pronto a mettere in atto le minacce rivolte alla ex per telefono poco prima.

Pronto a dare fuoco alla casa dei genitori dell’ex

Come si apprende dalle fonti, le forze dell’ordine di Asti ha arrestato un soggetto pregiudicato accusato di aver perpetrato atti persecutori nei confronti della giovane ex fidanzata. L’uomo avrebbe perseguitato la giovane già per diverso tempo, mostrando un comportamento minaccioso e violento. La vittima, tuttavia, non ha mai denunciato i fatti alle autorità per paura di ripercussioni, e si sarebbe invece allontanata dalla sua abitazione.

Pare tuttavia che nei giorni scorsi gli atti intimidatori dell’uomo abbiano raggiunto l’apice della pericolosità. Sempre da quanto viene riportato, infatti, lo stalker avrebbe minacciato direttamente l’ex compagna per telefono, e si sarebbe recato presso l’abitazione dei suoi genitori con lo scopo di appiccare un incendio. Immediata a quel punto la segnalazione alle forze dell’ordine, che sono arrivate tempestivamente presso il domicilio indicato. All’arrivo dei poliziotti l’uomo era sotto casa, a bordo della sua auto. A riconoscerlo come l’ex della figlia sarebbe stato il padre della giovane, che avrebbe fornito le prime terrificanti informazioni ai poliziotti.

L’uomo è stato quindi identificato e fermato dalle forze dell’ordine. Sarebbe stato trovato in possesso di una mazza di legno lunga circa 40 cm, una tanica piena di benzina e di un accendino. Il materiale è stato prontamente sequestrato, poiché ritenuto idoneo a mettere in atto le minacce rivolte alla donna per telefono. Pare inoltre che vi fossero dei precedenti casi di violenza, provocati da raptus di gelosia, mai denunciati però dalla vittima per paura di eventuali ripercussioni. L’uomo l’avrebbe infatti costretta a salire a bordo della sua auto, agitando un coltello, distruggendole poi occhiali e cellulare. In un’altra occasione avrebbe anche forato le gomme di due macchine appartenenti ai genitori dell’ex fidanzata.

Sempre secondo quanto viene riportato, l’uomo avrebbe alle spalle anche precedenti condanne, dalle quali è emersa la sua pericolosità. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse perquisizioni presso la sua abitazione, e avrebbero rinvenuto numerose munizioni per arma corta, oltre che tre piante di marijuana. Alla luce dei fatti e degli accertamenti, l’uomo è stato portato in carcere, con l’arresto successivamente convalidato dal gip.