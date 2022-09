Ti piacciono i dinosauri e la serie Jurassic? allora questo gameplay di Jurassic Park: Operations fa per te

Jurassic Park non ha mai smesso di stupirci fino ad ora, e lo possiamo costatare per via dell’ultimo trailer uscito di recente. Si tratta di una news che farà impazzire, con molta probabilità, tutti i più grandi fan della serie, motivo per il quale parlarne non può che giovare ai più interessati. Ma di che grande notizia stiamo parlando? Scopriamola senza indugio.

Un po’ di tempo fa si era parlato di Dreams, cioè un progetto ambizioso che comprendeva il T-Rex di Jurassic Park, ma che ancora doveva essere completato. Ora, Krenautican, l’autore di quel post, ha completato il lavoro ufficialmente. Lo capiamo poiché viene mostrato in un video rilasciato sul suo canale YouTube, dove il fan ha fatto vedere tutto il processo di creazione dell’intera scena. Ma come ci è riuscito? Beh, è tutta una storia particopare quella che abbiamo da raccontare.

Ha utilizzato Dreams, cioè una sorta di tool creativo sotto forma di videogioco. Sviluppato da Media Molecule e pubblicato nel 2020, il programma consente a chi ne fa uso di ricreare con facilità qualsiasi cosa sfruttando il suo editor e il nostro pad. Da scene di film, come nel caso di Jurassic Park, ad immagini statiche e interi videogiochi, quinei capiamo che le possibilità offerte da Dreams sono praticamente infinite. Se già la creazione di Krenautican era impressionante nel suo stato incompleto, non per niente nel video condiviso di recente si comprende al meglio il lavoro svolto nella sua totalità.

All’interno del filmato possiamo vedere come venga ricreata la famosa scena del cult di Spielberg dove il T-Rex fugge dal suo recinto. Trovare le diversità tra la versione fatta su Dreams da Krenautican e l’originale Jurassic Park è veramente una sfida, in aggiunta l’utente ha inserito nel video persino alcuni dettagli del processo creativo. Non mancano nemmeno delle fasi di illuminazione, animazione e rendering finale arricchite dal commento dell’autore che spiega alcuni trucchi con i quali ha ottenuto un vero e proprio reboot cinematografico.

Gli ultimi tre minuti di questo video, in conclusione, mostrano un vero e proprio trailer di gameplay per quello che Krenautican chiama Jurassic Park: Operations. Da qui in poi avremo modo di impersonare uno degli addetti ai recinti del parco, mandato all’interno della recinsione contenente il T-Rex. È interessante notare come, a parte ad aver realizzato una scena non presente nel film, l’utente sia riuscito anche a far si che i personaggi reagiscano alle azioni del giocatore, come quando la Jeep viene tamponata.

Siamo sicuri del fatto che vedere una versione completa di questo gioco, sarebbe una gioia per tutti i fan della serie, dunque aspettiamo con ansia degli ulteriori aggiornamenti in merito dato che sia un progetto davvero innovativo. Forse non sarà come tanti altri che stanno uscendo adesso, il che è comprensibile visto e considerato che ci abbia lavorato una sola persona, ma è comunque apprezzabile nella sua interezza.