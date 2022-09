WhatsApp non sarà più solo messaggistica: annunciato il primo film, sarà su Prime Video e YouTube

Oramai ogni società mondiale si sta lanciando nella produzione di nuovi progetti altamente esclusivi, e ora anche Meta lo ha voluto fare annunciando una nuova idea che hanno appena pensato. Si tratta del nuovo film di WhatsApp, ovvero un’opera totalmente originale e che preannuncerà qualcosa di mai visto prima. Ma quando farà il suo debutto, e di che cosa parlerà nello specifico? Se siete curiosi di scoprirlo, allora proseguiamo senza altre perdite di tempo.

Entusiasmati al riguardo? Anche noi dato quello che abbiamo appena saputo: pure Meta, con WhatsApp, si è lanciato nell’industria dei film, o meglio, dello streaming TV se prendiamo in considerazione il fatto che la sua nuova produzione sarà affidata a due canali molto noti, cioè Prime Video e YouTube. L’annuncio è arrivato a sorpresa, precisamente con la pubblicazione di un teaser promozionale e di un trailer ufficiale praticamente.

Questo nuovissimo film si intitolerà Naija Odyssey, e l’immagine promozionale contiene un insolito credito scritto che afferma trattarsi di “Un film di WhatsApp“. Quanto detto vale a dire che non parlerà esclusivamente dell’app verde che tutti noi conosciamo, ma significa che le molteplici collaborazioni che hanno preso parte alla sua progettazione, porteranno alla nascita di un prodotto mai visto prima. Oltretutto il suo arrivo è imminente: si parla infatti del 21 settembre, dunque fra pochi giorni!

La storia che narrerà il film e la protagonista a sorpresa

Da quel che si sa il film si concentrerà sulla vera storia di Giannis Antetokounmpo, una star del basket NBA nata in Grecia da genitori nigeriani. La descrizione del trailer di YouTube, reperibile sia nel video che su internet, ci dice che all’interno del filmato potremo ascoltare la vita del giocatore e il mondo che lo circonda, raccontando chi era nei minimi dettagli.

In base a quanto dichiarato dai ragazzi di TechCrunch, però, Naija Odyssey avrà più le caratteristiche di un cortometraggio che di un lungometraggio. Questo perché il film avrà una durata di soli 12 minuti, ma non c’è conferma definitiva nemmeno su questa informazione. Potrebbe essere vera come anche falsa, di conseguenza andrebbe presa con le pinze dal momento che potrebbe rovinarci la sorpresa di scoprire un nuovo tipo di contenuto. Insomma, cerchiamo di non credere troppo a quello che ci viene detto e tentiamo di affidarci soltanto a quello che sia stato accertato.

In conclusione: seppur non ci sia alcuna comunicazione ufficiale in merito, e il teaser indichi solamente Prime Video, pare che il cortometraggio sarà distribuito pure sui canali social media di WhatsApp, incluso YouTube. In un modo o nell’altro non preoccupatevi: troveremo sicuramente modo di poter vedere questo splendido capolavoro, che per quanto possa durare poco – come attualmente stanno sostenendo in molti – è sicuro che riuscirà a soddisfare le nostre aspettative. Per essere certi di questo è anche vero che sarà necessario attendere la sua uscita e valutare il film in maniera obiettiva.