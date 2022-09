Apple, scoperta brutta grana per i nuovi iPhone 14: un difetto alla fotocamera li metterebbe a rischio

Apple non è infallibile: può commettere errori esattamente come tutte le altre società, soltanto che vengono a galla in seguito dal momento che non vuole si sappiano immediatamente. È per questa ragione che ci ritroviamo a parlare della fotocamera difettosa degli iPhone 14 solo adesso, motivo per cui è importante che si sappia. Cosa è successo?

Pensavamo che l’iPhone 14 Pro e il suo fratello maggiore Pro Max fossero dei dispositivi “impeccabili” sotto ogni punto di vista, con un comparto fotografico eccezionale e un design altrettanto originale. Infatti chiunque ha parlato bene delle nuove scelte in fatto di design, ragione per la quale non c’era motivo di denigrare dei prodotti realizzati in una maniera così curata e innovativa.

Ma oggi, invece, vogliamo soffermarci sulla fotocamera, e in particolare su un errore registrato da alcuni utenti all’apertura di TikTok o di altre app per scattare foto e registrare video. Pare che la fotocamera di iPhone 14 Pro stia dando dei problemi, il che è assurdo dato che si pensava che fosse un dispositivo perfetto in tutto e per tutto, legittimato anche dal costo decisamente elevato dei nuovi modelli. Ma adesso molti utenti si stanno dimostrando essere piuttosto delusi da quello che sta accadendo, ragione per la quale bisogna indagare; cosa lo provoca?

Spieghiamo innanzitutto il problema: la fotocamera principale dell’iPhone 14 Pro e del 14 Pro Max emette uno strano suono ogni volta che si prova a scattare una foto o a registrare un video su TikTok e simili, come Instagram o WhatsApp. Questo rumore indica che si tratta di un problema di tipo hardware e che ha a che fare con l’autofocus, proprio perché alcune parti fisiche in movimento urterebbero tra loro nel processo di messa a fuoco, causando non soltanto quel “ronzio“, ma anche l’impossibilità di immortalare delle immagini ottimali.

La causa, senza ombra di dubbio si pensa che sia così, sarebbe una presunta incompatibilità tra le fotocamere dei nuovi iPhone e le applicazioni in questione. Alla luce di ciò, il problema si potrebbe risolvere con un intervento da parte di Apple che ancora non è arrivato, di conseguenza un aggiornamento rapido potrebbe risolvere un problema non da poco e che sta facendo infuriare i suoi consumatori. Di certo non fa piacere a nessuno vedere un top di gamma avere un problema del genere.

Come se non bastasse la vibrazione continua della cam potrebbe provocare un danneggiamento dei suoi componenti interni. Per questo motivo, qualora uno di voi avesse un iPhone 14, sconsigliamo vivamente di aprire la fotocamera tramite app di terze parti, almeno finché Apple o gli sviluppatori non avranno risolto il problema. Siamo assolutamente consapevoli che sia fastidioso non poter usare una delle funzioni più interessanti dei cellulari della Mela, ovvero la fotocamera, ma sino a quando non avranno risolto riteniamo che sia completamente inutile rischiare. Piuttosto aspettiamo e speriamo che l’update venga rilasciato al più presto.