Hogwarts Legacy, i fan ci speravano tanto: ora le esclusive per PS arrivano anche PC ed XBox, con ritardo di un anno

I possessori di Playstation storceranno il naso, anche se relativamente: la loro esclusività sul gioco del Maghetto più famoso della storia del cinema durerà, sì. Ma a tempo determinato. Hogwarts Legacy avrà esclusive per PS, ma dopo un anno tutto passerà anche su Xbox, PC e Switch.

Streghe e maghi, il mito di Harry Potter che continua. L’uscita di Hogwarts Legacy si avvicina sempre di più. Solo poche settimane fa è trapelato che il gioco avrebbe incluso una quest esclusiva per PlayStation.

Ebbene, alla vetrina State Of Play, quella ricerca è stata finalmente rivelata: The Haunted Hogsmeade Shop in realtà sembra sorprendentemente inquietante, poiché mostra il lato oscuro del mondo magico, in perfetto stile Harry Potter.

The Haunted Hogsmeade Shop, come funzionerà

La missione extra sarà disponibile per i possessori di PlayStation che hanno ordinato la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy. Avranno accesso al dungeon extra (che sembra essere pieno di manichini infestati), al set cosmetico del negoziante e a uno Store di Hogsmeade.

La sinossi ufficiale recita: “Cassandra Mason ha un negozio da venderti a Hogsmeade, ma non tutto è come sembra in questo locale fatiscente. Quali sinistri segreti si nascondono sotto il negozio di Madam Mason e perché era così entusiasta di venderlo? È un mistero che i giocatori di Hogwarts Legacy scopriranno nella missione The Haunted Hogsmeade Shop, disponibile esclusivamente su piattaforme PlayStation. I preordini PlayStation (qualsiasi edizione) arriveranno anche con una ricetta per la pozione Felix Felicis”.

I player su PlayStation avranno, dunque, un vantaggio di un annetto circa rispetto ai loro colleghi, che giocano tramite altre console, diverse da quella di Sony: The Haunted Hogsmeade Shop arriverà infine su altre piattaforme come Xbox, PC e Nintendo Switch. La missione rimarrà un’esclusiva PlayStation per un anno, a quel punto sarà poi resa disponibile a tutti i giocatori il 10 febbraio 2024.

Le brutte notizie, stavolta per tutti, sono altre. Un aggiornamento alle domande frequenti sull’eredità di Hogwarts, infatti, conferma che il Quidditch, la caratteristica preferita dai fan, non è ancora giocabile, s

Ci sono studenti a cavallo di una scopa, vestiti con abiti appropriati, non Quidditch, una strana omissione data la centralità dell’esperienza di Harry Potter a scuola e quanto sembra essere importante per Hogwarts.

Gli Avalanche Studios potrebbero confermare che ci sarebbero state gare di manici di scopa e lezioni di volo, tuttavia, l’inclusione dell’iconico campo ha acceso le speranze dei giocatori.

