Offerta incredibile per Netflix: 1 anno a soli €2, se ci credi la truffa ha funzionato! Nuova minaccia in vista

Ancora non si capisce perché le truffe online più semplici da smascherare, sono quelle che vanno più a buon fine. Il motivo, almeno fino a prova contraria, è quella la testa altrove, la deconcentrazione, la poca importanza mentre facciamo un’operazione, giocano brutti scherzi.

Non si spiega altrimenti come un sito non ufficiale, che porta una promo assurda su Netflix, stia mietendo così tante vittime. Eppure quel sito si chiama dueeuro.eu, neanche .com. OK, la schermata è la stessa di Netflix, ma perché mai un sito praticamente sconosciuto, almeno fino a ora, dovrebbe consentire di pagare la miseria di due euro per un anno per quella piattaforma in streaming che trasmette, via Internet, film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento.

Eppure c’è chi ci sta cascando con tutte le scarpe. Perché? Perché il countdown, usato sì da Iliad ma sul suo sito ufficiale, con qualche minuto a disposizione per “attivar l’offerta” è sinonimo di fretta. Già la fretta, quella peggiore consigliera che online diventa il mezzo per svuotare il vostro conto corrente.

Come uscire dalle trappole: testa sulle spalle!

Sito semi sconosciuto, neanche la curiosità di documentarsi sul portale (basterebbe googlare per leggere ovunque della truffa in atto) un countdown se non farlocco alquanto sospetto (sette minuti e qualche secondo in più), basta semplicemente aggiornare per vedere che quel countdown riparte sempre da 9 minuti e 59 secondi: così i cyber-criminali stanno gabbando centinaia e centinaia di utenti, molti dei quali, ci sarebbe da scommettere, riflettendo per 30” (non di più) capirebbero subito di essere di fronte a una trappola dalla quale uscire rapidamente. Che fa rima con facilmente.

La concentrazione è il primo consiglio che viene in mente. Basta poco per leggere attentamente tutto, basta un amen per curare i dettagli, basta un attimo per far funzionare il cervello. E ancora.

Come può un Netflix alle prese con una crisi senza pari (il 2022 è il peggior anno della sua storia per numero di abbonati, in calo, e fatturato), che sta cercando di rialzarsi dalla caduta più fragorosa di sempre, regalare in pratica un abbonamento per un anno?

Come si può credere a queste frasi. Basta leggere per insospettirsi: “Per tutto l’anno utilizza il Piano Premium (4K Ultra HD) a soli 1,99€. Offerta per gli attuali e nuovi clienti”. Il piano Premium di Netflix costa 17,99 euro al mese!

Spingete subito la X davanti a questa fake-promo. E, magari, la prossima volta documentatevi prima di spingere il tasto “attiva”. Come? Passando per i canali ufficiali, o magari “googlare” per saperne di più. O più semplicemente avere la testa sulle spalle, non altrove.

FONTE