Milinkovic-Savic, annuncio ufficiale del giocatore e retroscena di mercato chiarissimo. Ecco come e perché il centrocampista della Lazio è destinato a rimanere nella Capitale.

L’inizio stagionale degli uomini di Sarri è stato contraddistinto dall’alternarsi di diversi momenti, alcuni felici e altri un po’meno. Classico andamento, dunque, di una squadra che ha quasi sempre fatto bene contro le più piccole ma ha anche toppato diverse occasioni. Basti pensare alla vittoria contro l’Inter dell’ex, Simone Inzaghi, ma anche allo scacco interno poi contro il Napoli di Spalletti, bravo a fine agosto a rimontare un match dominato per buona parte della prima frazione di gara da parte di Zaccagni e colleghi.

Il proseguimento del percorso fin qui è poi fatto di buone prestazioni ma, come detto, anche di inattesi stop, quale quello capitato in Europa League. Dopo il grande entusiasmo per la rotonda imposizione sul Feyenoord, acuita dal fatto che gli olandesi fossero la squadra battuta dalla Roma in finale di Conference League, la Lazio ha perso per 5 a 1 il secondo incontro continentale, distinguendosi per una clamorosa non-prestazione e, soprattutto, per una figuraccia che sembra però aver immediatamente archiviato.

Le competizioni europee ci hanno infatti spesso abituato a situazioni strane, contraddistinte da cadute inattese e anche da qualche brutta figura. Non è mancata però alla squadra capitolina la capacità di rialzarsi, dando una grande manifestazione di forza in quel di Cremona la scorsa domenica, 18 settembre.

Milinkovic-Savic non si nasconde: “confessione” ufficiale e permanenza più vicina?

A poche ore di distanza dai due big match, Roma-Atalanta e Napoli-Milan, Immobile e compagni hanno fatto il proprio dovere, imponendosi sulla neopromossa e riuscendo quindi a chiosare questa prima mini-parentesi di Serie A mangiucchiando punti sui giallorossi e sulla squadra di Pioli. Al netto dell’ennesima grande partita del bomber con la 17, evidenziamo anche la bella partita di Sergej Milinkovic-Savic, condita da un gol assumente il valore di profondo indicatore.

Come ammesso dallo stesso giocatore, l’esultanza con il ciucciotto era rivolta alla moglie, dalla quale attende una figlia. Da non escludersi, quindi, che questa vicenda possa avere una certa ingerenza anche a livello di mercato. Non sarebbe la prima volta, infatti, che questioni personali e familiari indirizzino le scelte professionali.

Al di là del fatto che Sergej si trovi bene a Roma e che abbia sempre ricevuto stima e rispetto da piazza e società, la sua permanenza nel corso dell’ultima estate e le scelte future potrebbero dipendere proprio dall’attesa della bimba. Probabile, infatti, che il giocatore abbia deciso di far vivere in tranquillità la maternità alla propria consorte, nella città che da tempo conosce e ospita entrambi.

Vedremo se, a parto avvenuto, deciderà di restarvi o farla crescere lontano dal Colosseo. Inutile dire quale sia la speranza dei tifosi, anche alla luce della su citata e probabile decisione ponderata in estate per restare in un ambiente ormai familiare e noto in una fase così bella quanto delicata.