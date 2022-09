Sarri smentisce, ma Immobile rivela tutto: il “germe” è lui

La Lazio torna alla vittoria, ma le dichiarazioni di Sarri fanno ancora discutere. L’allenatore sminuisce, ma Immobile parla chiaro.

I biancocelesti hanno reagito dopo la disfatta con il Midtjylland battendo la Cremonese. Tuttavia, si parla ancora delle dichiarazioni sul “germe”.

La Lazio ha dato una risposto importante dopo il pesante 5-1 subito in Danimarca. I biancocelesti hanno infatti dominato contro la Cremonese grazie alla doppietta di Immobile e alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro. La classifica ora recita 14 punti in 7 giornate alla pari del Milan e a -3 dalla vetta.

La prestazione contro i grigiorossi ha rappresentato una reazione che Sarri si aspettava fortemente dalla sua squadra visto il blackout avuto in Europa League. A tal proposito, fanno ancora discutere le dichiarazioni dell’allenatore inerenti alla presenza di un “germe” che rende superba la squadra. Dopo il match, sono arrivate ulteriori parole sull’argomento.

Il “germe” in casa Lazio continua a far discutere: ecco la verità di Immobile

Tanta soddisfazione, ma anche qualche dubbio: è questo quello che c’è nella testa di Sarri dopo il bel trionfo contro la Cremonese. L’allenatore è contento del risultato, ma ha anche aggiunto: “Non vorrei che quella di oggi fosse una semplice reazione. Vorrei che fosse l’inizio di un periodo in cui abbiamo capito perché ci succedono certe cose”.

Dopo il passo falso in Europa League, però, la classifica di Serie A sorride: l’obiettivo è quello di confermare il quinto posto, ma il sogno di entrare nella top 4 rimane sempre vivo.

Inevitabilmente, si è tornato a parlare delle frasi sul “germe”. Dopo la partita in Danimarca, l’allenatore ha dichiarato che secondo lui qualcuno o qualcosa crea distrazioni alla squadra, aggiungendo anche di essere pronto a fare un passo indietro se fosse necessario per risolvere il problema.

Dopo la sfida con la Cremonese ne ha parlato anche Immobile, che ha indicato quello che secondo lui crea problemi alla squadra: “Il mister ha parlato a caldo e non si riferiva a nessuno in particolare. Il germe sono i nostri cali di tensione”.

Nonostante queste dichiarazioni, non smettono di circolare le indiscrezioni su chi possa essere il “germe” nello spogliatoio. Il principale indiziato, secondo molti, potrebbe essere Luis Alberto: la scintilla fra lo spagnolo e Sarri non sarebbe mai schioccata e più volte è finito in panchina. Ad ogni modo, si tratta solamente di congetture: il numero 10 ha sempre avuto il suo spazio e, in molte occasioni, ha dato risposte importanti sul campo. Solamente una cessione improvvisa a gennaio confermerebbe queste voci, ma per ora sembra uno scenario difficilmente realizzabile.