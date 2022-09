Allegri senza pace, scoppia la bomba: nella Juve se ne salva solo uno

Massimiliano Allegri è senza pace, scoppia la bomba in casa bianconera: se ne salva solo uno, l’attacco subito è fortissimo.

Il tecnico del club bianconero continua a subire attacchi da media e tifosi: l’ultimo in ordine di tempo è veramente incredibile, nessuno immaginava parole simili.

In casa Juventus la crisi tecnica e di risultati sembra non avere fine e ora, dopo sole 9 gare stagionali tra tutte le competizioni, è già tempo di giudizi e valutazioni. Le ragioni del problema bianconero hanno radici molto lontane che partono, come sostenuto da diversi esperti , già da 3 anni fa, dopo la vittoria del nono scudetto sotto la guida di Maurizio Sarri.

Una serie di annate confuse, acquisti non sempre mirati, errori tecnici e tattici ed una serie di infortuni, soprattutto muscolari, che hanno impedito una progressione reale per il club del presidente Agnelli. Il numero uno della Juve è tra i più beccati dai tifosi i quali, ormai da diverso tempo, sono in aperta contestazione con il nipote dell’avvocato. A questo si aggiunge l’ormai assente rapporto e la non fiducia che gli stessi supporter hanno in Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano, tornato alla guida dei bianconeri dopo due anni dall’ultima volta, non sembra avere più quella mentalità vincente di un tempo e il non gioco della sua squadra sembra aver ormai stancato dalle parti dell’Allianz Stadium. Ad accodarsi alle critiche ci ha pensato anche un collega da tempo non affine alle idee di Allegri: il suo attacco è durissimo.

Allegri ancora sotto attacco: le parole dell’ex calciatore arrivano come un fulmine, se ne salva solo uno

Per Massimiliano Allegri, l’avventura 2.0 alla Juventus rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Attualmente il tecnico toscano sembra godere della fiducia di una parte della società, quanto basta per garantirgli una nuova chance, un supporto che non sembra però avere dall’esterno. Oltre ai fischi dei tifosi infatti, anche dai media iniziano ad arrivare pesanti critiche, l’ultima direttamente da Lele Adani: che non ha risparmiato parole di fuoco alla BoboTV .

“La Juventus ha fatto schifo. Allegri sta facendo del male a se stesso, al calcio, alla Juve e ai suoi tifosi”, questa la pesante accusa dell’ex giocatore che ha poi rincarato la dose affermando: “A Monza han fatto c***re tutti, anche quelli che sono arrivati da poco e hanno scelto la Juve“.

Per Adani a salvarsi è solo uno: “Oltre a Miretti non c’è nessun’altra nota positiva”. Per il resto afferma l’ex calciatore è soltanto una grandissima presa in giro. Una critica durissima e che lascia poco spazio ad eventuali interpretazioni, l’opinionista della BoboTV si quindi ad aggiungere al già folto nucleo di tifosi ed addetti ai lavori che critica apertamente Allegri, al tecnico toscano il compito di ribaltare tutta questa situazione anche se sembra già oltremodo difficile.