Gasperini a ruota libera, viene fuori la verità su Muriel: “Ci vuole chiarezza”

Gian Piero Gasperini, nonostante l’ottimo inizio di campionato della sua Atalanta, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su Luis Muriel che hanno lasciato tutti spiazzati: ecco che cosa ha detto.

Grazie alla vittoria sulla Roma i neroblu si sono portati momentaneamente in testa alla classifica di Serie A a pari merito con il Napoli di Luciano Spalletti.

Tra le note più positive di queste prime partite della stagione c’è senza dubbio l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante un’annata sotto tono, quella dell’anno scorso, conclusa all’ottavo posto in classifica, e un mercato che non aveva convinto più di tanto, la squadra bergamasca si ritrova ora in testa alla classifica con 17 punti su 21 disponibili.

Favoriti anche dal fatto di non dover far fronte alle fatiche europee, i neroblu sono reduci dalla vittoria contro la Roma all’Olimpico, la quinta in sette partite. Una partita molto sofferta e decisa da un bel gol del giovane Scalvini, bravo a trafiggere Rui Patricio con un tiro chirurgico nell’angolino alla sinistra del portiere. L’Atalanta ha cambiato pelle rispetto al passato: è meno spettacolare ma comunque vincente, e può rappresentare la vera mina vagante del campionato.

Nonostante questo ci sono alcuni aspetti negativi che Gasperini deve correggere se vuole continuare a essere competitivo. Una su tutte riguarda Luis Muriel, ancora una volta apparso sotto tono rispetto a quello a cui aveva abituato nelle passate stagioni. Subentrato nel secondo tempo, l’attaccante colombiano non è riuscito a incidere e adesso potrebbe essere definitivamente superato dal giovane Hojlund nelle gerarchie.

L’allenatore dell’Atalanta non ci sta: le frasi su Muriel sono solo bugie

Nel post vittoria contro la squadra di Mourinho, Gian Piero Gasperini ha dovuto giustificare lo scarso impiego di Muriel nonostante l’assenza di Zapata per infortunio. Secondo il mister bergamasco, ciò che si dice a proposito di questo rappresenta solo una grande bugia. Stizzito dalla domanda, l’ex tecnico di Genoa e Inter ha dichiarato: “Ogni settimana c’è questa cosa, su Muriel ho sentito un po’ troppe cose…”.

Gasperini ha poi continuato il suo intervento descrivendo, dati alla mano, la verità dei fatti: “Muriel ha giocato tanto, lo scorso anno ha fatto 27 gare su 38. Questi sono i numeri, il resto è disinformazione”. Parole incontestabili che dimostrano come le opportunità per l’attaccante colombiano non manchino di certo.

Adesso sta a lui, al ritorno dalla sosta, dimostrare di meritarsi la fiducia del suo allenatore per non rischiare di dover vivere una stagione negativa da separato in casa.