Il Milan perde con il Napoli e Pioli non ci sta: le sue parole sono fortissime

Il Milan perde lo scontro diretto a San Siro contro il Napoli e spunta un retroscena incredibile, è tensione nel post partita: le parole di Pioli sono un attacco durissimo.

I rossoneri erano imbattuti da mesi, ma la squadra di Spalletti ha portato a casa il bottino pieno da Milano. L’allenatore milanista ha espresso il proprio pensiero dopo il match.

È crollata l’imbattibilità del Milan: i rossoneri hanno perso lo scontro diretto in casa contro il Napoli. La squadra di Spalletti è passata in vantaggio grazie al rigore vincente di Politano ed ha chiuso il match con il bel colpo di testa di Simeone; nel mezzo, Giroud aveva pareggiato i conti.

La rosa di Pioli ha raccolto 14 punti dopo 7 giornate ed è distante due lunghezze dalla vetta. Ora la sosta permetterà di lavorare ai prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Empoli dell’1 ottobre e da quella di Londra contro il Chelsea quattro giorni dopo.

Intanto, però, l’allenatore milanista ha messo in mostra una criticità della sua squadra nel post partita.

Milan, Pioli indica un problema: ecco cosa non funziona

L’avvio di campionato del Milan è stato positivo, ma contro il Napoli è arrivata la prima sconfitta in uno scontro diretto. Il match è stato equilibrato, ma gli azzurri hanno ottenuto i 3 punti grazie al bel colpo di testa in torsione di Simeone su assist di Mario Rui. Spalletti si gode dunque la vetta della classifica insieme a Gasperini, ma la corsa allo scudetto è ancora molto lunga.

La partita è stata molto intensa e, nonostante gli sforzi in Champions, i ritmi sono stati decisamente alti. Entrambe le formazioni hanno dimostrato di essere in forma dal punto di vista fisico e del gioco, anche se Stefano Pioli ha illustrato quello che, secondo lui, sta diventando un problema e che si è verificato nuovamente in occasione della rete del Cholito.

L’allenatore rossonero, dopo la sfida, ha dichiarato: “Non ci stanno piacendo i gol presi in netta superiorità numerica, come quello con la Dinamo. Li stiamo riguardando e valutando molto bene. Sul gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire l’uomo in possesso di palla e non abbiamo fatto in tempo a riempire l’area”.

Pioli chiede dunque più attenzione alla sua difesa, anche se ha rimarcato come, dal suo punto di vista, il Milan abbia giocato meglio del Napoli. Secondo lui, infatti, la sua squadra ha segnato troppo poco in proporzione al numero di occasioni create, mentre gli azzurri sono stati più cinici davanti alla porta.