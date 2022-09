Skriniar messo da parte: Inzaghi ha già pronto un piano, le ultime novità spiazzano tutti

Il futuro di Skriniar con la maglia dell’Inter è ancora un rebus: la società ha già pronto un piano per Inzaghi. L’ultima mossa è sorprendente.

Il difensore slovacco è stato a lungo nel mirino del PSG, ma è rimasto a Milano. Ora si lavora per il suo futuro, ma ci sono delle incognite da chiarire.

L’Inter ha dovuto affrontare un’estate complicata per quanto riguarda il calciomercato. Come noto, la proprietà ha chiesto alla dirigenza di avere un attivo di circa €60 milioni entro agosto 2023 e, di conseguenza, i big rischiano di essere ceduti.

Lo scorso anno sono stati sacrificati Hakimi e Lukaku, mentre questa volta sono rimasti tutti i senatori dello spogliatoio a parte Perisic, che ha deciso di accettare la proposta del Tottenham di Antonio Conte.

Il giocatore più corteggiato durante l’ultima sessione è stato certamente Milan Skriniar, che ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione. Lo slovacco piaceva molto al PSG, ma i francesi non sono mai arrivati ad offrire gli €80 milioni che l’Inter chiedeva. Ora si parla del suo futuro a Milano, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere.

L’Inter cerca una soluzione per Skriniar: pronto un piano a sorpresa

La trattativa tra Inter e PSG per Skriniar è stata lunga e, a tratti, anche controversa. I parigini, infatti, non hanno mai effettivamente alzato la loro proposta iniziale e hanno tentato di inserire delle contropartite tecniche non gradite ai nerazzurri.

Secondo alcune indiscrezioni, Al-Khelaifi avrebbe addirittura minacciato la società interista di portare via il giocatore a parametro zero durante la prossima estate.

Anche l’allenatore dei francesi Christophe Galtier si è esposto sulla vicenda dichiarando di aver compreso la scelta del club di non proseguire nella trattativa a causa delle richieste dell’Inter ritenute folli.

Tuttavia, i nerazzurri sono sempre stati chiari: Skriniar, essendo elemento cruciale della rosa, sarebbe partito solo a fronte di un’offerta irrinunciabile.

Ora, però, si parla già del futuro del difensore. Il suo attuale contratto scade nel 2023 e c’è dunque il rischio di perderlo a zero. La società, però, è già al lavoro per trovare una soluzione a questo problema.

Nei giorni scorsi hanno parlato della vicenda sia l’AD Marotta che lo stesso Skriniar, facendo trapelare una certa fiducia sulla riuscita della vicenda. Il giocatore sta bene a Milano e si sente la maglia nerazzurra addosso: per questo motivo non ha mai spinto per lasciare l’Inter in estate per unirsi al PSG.

Ora, però, bisogna raggiungere un accordo e la società vorrebbe farlo prima della sosta per i Mondiali invernali. Secondo le ultime indiscrezioni, però, la dirigenza starebbe valutando un piano di “emergenza” per non perdere lo slovacco a parametro zero: un rinnovo breve.

Questa soluzione, di fatto, aprirebbe ad una cessione in estate per rientrare nell’attivo da €60 milioni. Con questo scenario, l’Inter inizierebbe già a pensare al futuro senza Skriniar.

Ad ogni modo, si tratterebbe del piano B. I nerazzurri vogliono puntare fermamente sull’ex Samp anche per il futuro e, per questo, gli offriranno un rinnovo a lungo termine da top della rosa a circa €6 milioni annui (come Lautaro, Brozovic e Barella). La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare, ma potrebbero volerci ancora dei mesi.