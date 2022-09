Retroscena curioso sulla vittoria della Italbasket: ecco quanto hanno speso gli azzurri

I festeggiamenti della vittoria della nostra nazionale di pallacanestro tengono banco ormai da diversi giorni: non solo la verità sulla carta di credito di Pozzecco, ma ancor più incredibile è cosa hanno comprato gli azzurri!

Se nel calcio la Nazionale continua a stentare e a regalare più delusioni che gioie, chi continua a stupire e a far innamorare è senza dubbio l’Italbasket. Gli azzurri della pallacanestro, dopo i diversi alti e bassi dell’era d’oro di Belinelli, Bargnani e Gallinari, sembrano finalmente sbocciati regalando imprese sempre più grandi.

Nonostante la qualificazione all’Olimpiade di un anno fa grazie alla vittoria in trasferta contro la Serbia, le aspettative per questo Eurobasket non erano delle più alte, ma l’Italia ha sorpreso di nuovo. La semifinale mancata di pochissimo non era preventivabile ad inizio torneo ed ancor meno lo era considerando l’ottavo di finale giocato e vinto contro la Serbia, come un anno fa, ma stavolta con uno Jokic in più da battere.

Protagonista indiscusso del grande percorso azzurro è coach Gianmarco Pozzecco, ex vice di Ettore Messina a Milano, capaca in pochi mesi di creare un gruppo solido ed affiatato. A dimostrazione di questo amore tra allenatore e giocatori c’è stato un simpatico episodio avvenuto dopo la vittoria agli ottavi: il “Poz” ha infatti dato la sua carta ai ragazzi per festeggiare e, a distanza di qualche giorno, si sa anche quanto hanno speso.

Il personaggio di Gianmarco Pozzecco è da sempre uno dei più vulcanici del panorama cestistico italiano. L’ex playmaker, già da giocatore, ha sempre fatto parlare molto di sè non solo per le prodezze fatte in campo ma anche per quelle che col basket condividono molto meno.

Durante questo Eurobasket, il neo CT azzurro si è reso protagonista di tantissime reazioni divertenti oltre che di momenti già diventati memorabili: tra questi spicca la carta di credito data in mano ai suoi ragazzi per festeggaire l’ottavo vinto con la Serbia, ecco quanto hanno speso.

A rivelare la cifra utilizzata dai ragazzi dell’Italbasket è stato Marco Spissu. Il numero 0 azzurro, che ha anche restituito la carta in diretta TV, ha infatti rivelato come la spesa finale sia stata di 700 euro, tutti spesi in acqua e alette di pollo. Un aneddoto molto divertente che ha ispirato anche il play tedesco Dennis Schroder salvo ricevere il no da parte del suo coach Gordon Herbert. Per Pozzecco una spesa salata dunque, ma che senza dubbio ha affrontato con estremo piacere visto l’evento da festeggiare.